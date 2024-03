Istiqlal: Nizar Baraka fait les yeux doux au clan du Sahara

L’invitation adressée au membre du comité exécutif du parti de l’Istiqlal, Youssef Abtoui, pour faire partie de la délégation qui s’est recueillie sur le mausolée de Mohammed V a suscité un tollé au sein du groupe parlementaire istiqlalien à la chambre des représentants. Les membres de ce groupe considèrent que «l’invitation de Youssef Abtoui, qui a agressé physiquement un membre de leur groupe et est poursuivi par la justice, est une décision incompréhensible du secrétaire général du parti Nizar Baraka, qui blanchit ainsi ce dirigeant aux yeux de l’opinion publique et de toute la famille istiqlalienne». Plusieurs dirigeants du parti avaient souhaité ne pas inviter ce dirigeant, rapporte Assabah du week-end (23 et 24 mars).

Ce qui a attisé la colère des membres du groupe parlementaire, c’est le traitement «deux poids deux mesures» à l’égard des deux dirigeants impliqués dans deux affaires distinctes. C’est ainsi que la direction du parti a demandé au président du groupe, Noureddine Mediane, de ne pas accompagner la délégation du parti au mausolée Mohammed V alors qu’elle a permis à Youssef Abtioui de s’y rendre. Cette décision a été interprétée comme une volonté de favoriser le courant istiqlalien des provinces du sud au détriment du courant qui était le principal soutien du secrétaire général jusqu’à qu’il ne soit assuré de rempiler pour un deuxième mandat à la tête de l’Istiqlal.

Il faut savoir que Mediane fait l’objet d’une plainte pour diffamation et injure par sa collègue et ancienne députée du parti Rafiaa El Mansouri. Une source de haut niveau au sein du parti de l’Istiqlal a déclaré à Assabah que le secrétaire général du parti, Nizar Barka, a consulté et approuvé le contenu du communiqué de solidarité de l’organisation de la femme istiqlalienne avec Rafiaa El Mansouri.