Le Conseil national du MP recommande la consolidation des structures du parti sur les plans interne et régional

Le Conseil national du Mouvement populaire (MP, opposition) a saisi cette occasion pour présenter des excuses «aux Marocains après la publication accidentelle dans le journal du parti d’une carte du pays amputée de ses provinces du Sud». «Le Sahara est toujours marocain et il le restera à jamais», ont clamé à l’unisson les militants réunis au Palais des congrès de Salé.

C’est en brandissant le drapeau national rouge et vert et en chantant à haute voix, la célèbre œuvre musicale «Laâyoune Aynia» que le 3ème Conseil national a démarré ce dimanche matin ses assises, en présence notamment de deux piliers du parti, le numéro un du MP, Mohamed Ouzzine et le chef du groupe parlementaire, Driss Sentissi.

Cette réunion se tient sous le thème «Ensemble pour les nouvelles perspectives harakies», avec la participation d’un demi-millier de militants venus de toutes les régions du Maroc. Par consolidation des structures, les harakis sous-entendent la création de nouvelles alliances parallèles comme les associations d’avocats, d’architectes, de notaires, d’administrateurs, de médecins, toutes liées au MP ainsi que la promotion de la présence du mouvement dans les régions. «Nous ne voulons plus nous réunir seulement sous les grandes tentes, dès lors qu’un évènement partisan est organisé dans le monde rural», a estimé un militant en commentant les résultats du Conseil national.

«Lors de cette étape, nous avons examiné plusieurs sujets brûlants, notamment au niveau des secteurs gouvernementaux comme la santé ainsi que des questions relatives au domaine législatif», a affirmé le secrétaire général du MP dans une déclaration pour Le360. Pour sa part, le président du groupe parlementaire du MP, Driss Sentissi a insisté sur ce qu’il a appelé les secteurs qui affrontent des difficultés comme ceux de la santé ou des étudiants en médecine.