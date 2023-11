Le Mouvement populaire dénonce l’ingérence de Khaled Mechaal dans les affaires intérieures du Maroc

Khaled Mechaal, chef politique du Hamas, et Abdelilah Benkirane, Secrétaire général du PJD, le 30 novembre 2022 à Rabat. DR

Dans une vidéo diffusée le dimanche 19 novembre 2023 lors d’un meeting organisé à Rabat par le parti islamique marocain du PJD, le responsable du Hamas a osé interpeller directement les citoyens marocains en les appelant à peser de tout leur poids pour dénoncer et annuler les accords d’Abraham, qui lient notamment les États-Unis, Israël et le Maroc.

Khaled Mechaal a omis sciemment, selon le MP, de mettre en valeur les efforts que mènent le peuple marocain et le roi Mohammed VI pour soutenir fortement la cause palestinienne.

Dans un communiqué signé par son Secrétaire général, Mohammed Ouzzine, le MP affirme avoir accueilli avec «beaucoup d’étonnement les récentes déclarations du leader du mouvement Hamas, Khaled Mechaal, qui dénonçait de manière flagrante la position du Maroc, du Roi et du peuple», en oubliant le soutien constant qu’accorde le Royaume au peuple palestinien pour concrétiser son «droit légitime à établir un État indépendant et pleinement souverain, avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément à la solution à deux États».

Le Maroc, rappelle le communiqué, a réitéré à plusieurs reprises cette position, la plus récente lors du sommet conjoint arabo-islamique tenu dans la capitale saoudienne, à Ryad.

Le Royaume, ajoute le communiqué, a également exprimé «sa condamnation et son rejet de l’agression militaire contre le peuple palestinien sans défense, qui a coûté la vie à des enfants, des femmes et des personnes âgées innocents» notamment à Gaza. Le communiqué ajoute que le Mouvement populaire considère les déclarations de Khaled Mechaal «contre notre pays, outre l’absence des conditions minimales de tact et de normes diplomatiques, comme une tentative d’imposer le diktat à un État indépendant».

Le Maroc «restera, selon lui, mobilisé pour accorder, sans restriction ni condition, un soutien au peuple palestinien». Le MP regrette que Mechaal ait ignoré «le soutien réel apporté à la population de Jérusalem et aux habitants de Gaza», par «Sa Majesté le roi Mohammed VI, Président de Comité Al Qods».

Le MP condamne les propos «irresponsables» de Khalid Mechaal qui joue en faveur d’un «agenda se situant hors du contexte de la question palestinienne». Le MP conclut que «le soutien au peuple palestinien est une question de principe à laquelle le Roi et le peuple marocain croient fermement, car cet appui n’est pas soumis aux marchandages, aux contextes passagers et aux surenchères».