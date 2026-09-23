Politique

L’exercice militaire maroco-français Chebec passe en phase embarquée en Méditerranée

Lors de l’exercice militaire maroco-français Chebec.

L’exercice militaire maroco-français Chebec est passé en phase embarquée. Les deux marines testent leur réactivité et leur coordination en Méditerranée, avec un volet cyber qui s’ajoute aux entraînements classiques.

Par Hajar Kharroubi
Le 23/09/2026 à 09h30

La phase en mer de l’exercice militaire maroco-français Chebec a commencé mardi 22 septembre. «Rendez-vous annuel entre les deux marines pour la sécurité maritime en Méditerranée, il a débuté par une préparation conjointe sur la base navale de Toulon et la base d’aéronautique navale d’Hyères», indique la marine nationale française.

Il s’agit de la 33e édition de Chebec. Les marines marocaine et française ont lancé l’exercice lundi 14 septembre avec une phase à quai, suivie des opérations en haute mer. Cette édition intègre pour la première fois un volet cyber aux domaines traditionnels de lutte.

Lors de l’exercice CHEBEC 2026.

Selon la préfecture française maritime de la Méditerranée et du commandement de la zone et de l’arrondissement maritimes Méditerranée (Cecmed), les bâtiments engagés se sont d’abord concentrés sur la préparation et la coordination des activités.

Au programme figuraient des séances sur simulateur de manœuvre et de navigation et des exercices de lutte contre les incendies et les voies d’eau. La frégate Tarik Ben Ziyad de la Marine royale constitue l’un des principaux navires du dispositif.

Lire aussi : Défense. L’exercice maroco-français Chebec débute à Toulon avec un volet cyber renforcé

D’après la marine française, «le déploiement en mer des frégates et de leurs hélicoptères embarqués marque le début de la phase embarquée». Les hélicoptères Panther de la 11F marocaine et de la 36F française participent aux opérations.

Contacté précédemment par Le360, l’état-major français des armées avait souligné que «l’exercice Chebec continue de marquer un jalon important dans la coopération opérationnelle entre la Marine nationale française et la Marine royale marocaine».

«Pilier de la coopération bilatérale franco-marocaine, les activités navales se traduisent par des actions conjointes dans les domaines de l’entraînement, de la formation, de l’hydrographie, de l’océanographie et du soutien technique. Les deux nations réaffirment également leur volonté commune de renforcer le dialogue et la coopération régionale dans le cadre de l’Initiative 5+5 Défense», avait fait savoir l’état-major français des armées.

Par Hajar Kharroubi
Le 23/09/2026 à 09h30
#CHEBEC#phase embarquée#exercice militaire#Coopération militaire

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