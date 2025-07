Les parquets appelés à assurer l’application des peines alternatives

Une mobilisation exceptionnelle est prévue durant le mois d’août pour assurer l’application effective de la loi relative aux peines alternatives, a annoncé Hicham Balaoui, procureur général du Roi près la Cour de cassation et membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, lors d’une rencontre de concertation tenue ce jeudi à Rabat avec les représentants du Parquet.

Cette réunion, consacrée à la stratégie de mise en œuvre des orientations royales en matière de réforme judiciaire, a été l’occasion de rappeler l’importance des peines alternatives dans la lutte contre la surpopulation carcérale et la réduction du recours excessif à la détention préventive.

Une réponse à la surpopulation carcérale

«Contrairement au mois de Ramadan, les délits et crimes connaissent une recrudescence durant la période estivale», a souligné Hicham Balaoui, insistant sur la nécessité d’une vigilance accrue et d’une action renforcée du ministère public pour promouvoir les alternatives à l’incarcération. Il a notamment invité les procureurs et leurs substituts à intégrer pleinement ce dispositif dans leur pratique quotidienne.

Le procureur général a également évoqué une circulaire récemment adressée aux parquets des tribunaux, dans laquelle il appelle à prendre en considération les effets néfastes de l’usage systématique de la détention préventive, et à privilégier les mécanismes alternatifs lorsque les conditions le permettent.

Une dynamique réformatrice soutenue par les orientations royales

S’exprimant sur la dynamique de réforme que connaît le Royaume, il a salué l’élan engagé sous l’impulsion du roi Mohammed VI, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. «Le Maroc est en chantier permanent, que ce soit dans les infrastructures, les routes, les ports, ou encore dans le domaine juridique», a-t-il affirmé, citant notamment les révisions en cours du Code de la famille, du Code de procédure civile, du Code de procédure pénale, ainsi que l’entrée en vigueur de la loi sur les peines alternatives.

«Nous sommes fiers de cette dynamique, qui vise à garantir une justice plus humaine, plus équitable et plus efficace», a-t-il déclaré. Et de conclure: «Il faut œuvrer, comme l’a souligné Sa Majesté le Roi, à défendre les droits des citoyens tout en assurant le respect de la loi et le bon fonctionnement de la justice.»