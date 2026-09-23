Les FRA réceptionnent leurs premiers Extra 300 LX, futurs avions de la patrouille acrobatique «Al Massira Al Khadra»

Les Forces royales air (FRA) ont réceptionné hier, mardi 22 septembre, leurs premiers avions Extra 300. Les appareils sont arrivés en deux versions, l’une monoplace, l’autre biplace, cette dernière destinée à la formation des pilotes. Ils sont appelés à devenir l’appareil officiel de la patrouille acrobatique «Al Massira Al Khadra».

Leur présentation officielle est prévue en octobre, à l’occasion du Marrakech Air Show, selon le Forum Far-Maroc. Au total, les FRA doivent recevoir 12 Extra 300 LX, dont 2 biplaces réservés à l’instruction. Les appareils porteront une série d’immatriculations débutant par CN-BE.

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وصلت اليوم أولى طائرات EXTRA 300 LX التي ستصبح الطائرة الرسمية لسرب الطيران الاستعراضي المغربي ‘المسيرة الخضراء '

في نسخة أحادية المقعد و أخرى ثنائية المقعد (للتكوين) لمراكش، على ان يتم التقديم الرسمي لها خلال معرض مراكش الدولي للطيران… pic.twitter.com/pklLNuVRYp — Moroccan Military Forum (@FAR_MAROC) September 22, 2026

L’Extra 300 LX est un avion de voltige monomoteur haut de gamme, conçu par le constructeur allemand Extra Aircraft (Extra Flugzeugbau), fondé par le pilote acrobatique Walter Extra. L’appareil appartient à la famille Extra 300, une lignée d’avions de voltige développée depuis la fin des années 1980 et devenue une référence mondiale de la discipline.

Deux avions Extra 300.

Sa structure associe un fuselage tubulaire en acier à une voilure en matériaux composites, avec un moteur à pistons Lycoming. Cette motorisation lui permet d’encaisser des facteurs de charge extrêmes. La légèreté de l’appareil, la puissance du moteur et la grande surface de ses gouvernes lui confèrent une grande maniabilité.