Politique

Le détail de la visite de l’Inspecteur général des FAR au siège de l’US AFRICOM à Stuttgart

Lors de la signature du mémorandum d’entente entre les Forces Armées Royales et l’US AFRICOM, le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid et le Général d’Armée Dagvin Anderson.

Sur instructions du roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur général des Forces Armées Royales et Commandant la Zone Sud, s’est rendu, lundi, au siège du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (US AFRICOM), à Stuttgart, en Allemagne, à la tête d’une importante délégation, dans le cadre d’une visite de travail.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/07/2026 à 12h08

Après avoir passé en revue les différents aspects de la coopération bilatérale, l’Inspecteur général des FAR et le Général d’Armée Dagvin Anderson, Commandant de l’US AFRICOM, ont procédé à la signature d’un mémorandum d’entente entre les Forces Armées Royales et leurs homologues américaines, portant sur la création d’un centre conjoint multidomaines de formation et d’expérimentation au Maroc au profit de l’Afrique, indique un communiqué de l’État-Major Général des FAR.

أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون، قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم)، على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية، تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا.

La création de ce centre vient consolider le leadership sécuritaire du Royaume du Maroc et permettra de renforcer la préparation opérationnelle ainsi que l’interopérabilité conjointes des Forces Armées Royales avec leurs homologues américaines, ajoute la même source, notant que cette nouvelle structure d’excellence fera également office de pôle d’entraînement et d’expérimentation de premier plan pour les pays partenaires africains, tout en stimulant l’innovation en matière de défense pour faire face aux menaces communes et garantir la stabilité régionale.

Ce mémorandum d’entente s’inscrit dans le cadre de la feuille de route 2026-2036 pour la coopération en matière de défense, signée à Washington le 16 avril 2026, par le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique.

Il vient confirmer la continuité des liens historiques entre les forces armées des deux pays, basées sur des jalons de confiance mutuelle et de volonté commune en faveur d’un partenariat stratégique afin de faire face aux menaces communes, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/07/2026 à 12h08
#Maroc#FAR#US AFRICOM#Allemagne#Stuttgart

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