Politique

Législatives 2026: Nabila Rmili en tête de liste régionale à Casablanca

Nabila Rmili, maire de Casablanca.

La maire de Casablanca, Nabila Rmili, sera candidate aux prochaines élections législatives du 23 septembre, a appris Le360 de source sûre. Elle a été désignée pour conduire la liste régionale réservée aux femmes, sous les couleurs du Rassemblement national des indépendants (RNI).

Par Wadie El Mouden
Le 22/07/2026 à 14h27

Le RNI figure parmi les rares partis à avoir déjà tranché la question de ses investitures, notamment pour les listes régionales. En cas d’élection, Nabila Rmili pourra cumuler son mandat de députée avec ses fonctions à la tête du Conseil de la ville de Casablanca. La loi ne prévoit en effet aucune incompatibilité entre un mandat parlementaire et la présidence d’un conseil communal.

La candidature de Nabila Rmili intervient à deux mois d’un scrutin susceptible de rebattre les cartes au niveau national, avec des répercussions attendues sur les équilibres locaux. À Casablanca, la majorité communale repose aujourd’hui sur une alliance entre le RNI, le Parti authenticité et modernité (PAM) et le Parti de l’Istiqlal. Une configuration facilitée jusqu’ici par la convergence de ces formations au sein de la majorité gouvernementale.

Or, l’issue des législatives de septembre 2026 pourrait redessiner ces rapports de force. La reconduction ou non de la coalition gouvernementale actuelle aura un impact direct sur la cohésion de la majorité aux commandes de la mairie de Casablanca.

Lire aussi : Grand Format Le360. Casablanca: bilan, retards et ambitions, Nabila Rmili s’explique

Du côté des autres partis, les lignes commencent également à se préciser. Au PAM, plusieurs indices laissent penser que Malika Mezzour, vice-maire de Casablanca, pourrait être désignée pour conduire la liste régionale du parti. À l’Istiqlal, en revanche, aucune décision définitive n’a encore été arrêtée. Plusieurs profils circulent dans les discussions internes, dont l’ancienne ministre Aawatif Hayar, Leila Idrissi ou encore Zahra Maâfiri, ancienne directrice générale du commerce au ministère de l’Industrie.

Pour rappel, le RNI a dévoilé début juin une première liste de 89 candidats répartis à travers les différentes régions du Royaume. Dans la région Casablanca-Settat, plusieurs noms ont été investis pour les circonscriptions locales, dont Amine Nokta à Médiouna, Anas Haddadi à Moulay Rachid, Toufiq Kamil à Ben M’sick, Mohamed Ghiat à Settat, Yasser Adel à Al Fida-Mers Sultan, Hassan Benomar à Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi, Yassine Oukacha à Benslimane, Rafik Benacer à El Jadida, Driss Chraibi à Hay Hassani, Mohamed Chafik Benkirane à Aïn Chock, Noureddine Rafiq à Nouaceur, Yasser Kandil à Sidi Bennour, Abderrahim Outas à Sidi Bernoussi, Hicham Aït Menna à Mohammedia, Mohamed Chabaak à Casablanca-Anfa et Saber El Kiaf à Berrechid.

Par Wadie El Mouden
Le 22/07/2026 à 14h27
#Nabila Rmili#Casablanca#Maroc#RNI#PAM#Istiqlal

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