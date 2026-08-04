Législatives 2026: Driss Sentissi, ex-MP, officiellement investi par l’Istiqlal à Salé Médina

Le Parti de l’Istiqlal, membre de la majorité, a annoncé, ce mardi, avoir accordé son accréditation à Driss Sentissi, ancien député du Mouvement populaire (MP), comme candidat aux élections législatives du mercredi 23 septembre 2026.

La décision officielle a été prise lundi soir par le Comité exécutif du Parti de l’Istiqlal. L’intéressé avait déjà laissé filtrer son départ depuis plusieurs mois, en raison d’un différend, selon ses proches, avec le sommet du MP, en particulier avec Halima Assali, belle-mère de Mohamed Ouzzine, secrétaire général du Mouvement populaire.

Halima Assali est considérée comme l’une des figures politiques influentes du parti, souvent surnommée la «dame de fer» du Mouvement populaire.

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Face à cette crise interne, Driss Sentissi avait déclaré qu’il quittait le MP «sans avoir l’intention de détruire ce qu’il a construit depuis 30 ans au sein du parti de l’Épi».

Driss Sentissi se présentera désormais sous les couleurs de l’Istiqlal dans la circonscription de Salé Médina.

Avec l’investiture de Driss Sentissi, l’Istiqlal enregistre un ralliement politique significatif à Salé, tandis que le Mouvement populaire voit partir l’un de ses anciens cadres. À quelques mois des législatives, cette candidature illustre les recompositions partisanes déjà à l’œuvre dans plusieurs circonscriptions sensibles.