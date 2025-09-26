Politique

Grand Format-Le360. Mohamed Ouzzine, SG du MP: «Des sommes colossales ont été dépensées par le gouvernement sans résultats»

Mohamed Ouzzine, secrétaire général du Mouvement populaire.

Par Mohamed Chakir Alaoui, Khadija Sabbar et Khalil Essalak
Le 26/09/2025 à 19h00

VidéoInvité de l’émission Grand Format-Le360, le secrétaire général du Mouvement populaire, Mohamed Ouzzine, a dressé un sévère réquisitoire contre le gouvernement. Tout en dénonçant un bilan jugé «faible», il a insisté sur les défaillances dans la mise en œuvre des grands chantiers royaux, particulièrement dans la santé et la protection sociale, et a réaffirmé la volonté de son parti de peser lors des législatives de 2026.

Invité de l’émission Grand Format-Le360, le secrétaire général du Mouvement populaire, Mohamed Ouzzine, n’a pas ménagé ses critiques à l’égard du gouvernement, fustigeant ce qu’il qualifie de bilan «faible» et en deçà des attentes. Selon lui, si les grands chantiers ont été tracés conformément à la vision royale, c’est leur déclinaison sur le terrain qui a failli sous la conduite de l’actuel exécutif. L’opposant haraki, coutumier des contre-offensives politiques, a particulièrement ciblé le Rassemblement national des indépendants, chef de file de la majorité.

Pour Mohamed Ouzzine, des sommes colossales ont été engagées sans résultats tangibles, en particulier dans les secteurs de la santé publique et de la protection sociale. À titre d’exemple, il a évoqué la tragédie du décès de huit femmes enceintes à l’hôpital régional Hassan II, qu’il considère comme l’illustration dramatique des défaillances actuelles.

Au-delà de ces constats, le chef du MP reproche au gouvernement d’avoir manqué à ses engagements électoraux, aussi bien sur l’emploi, la croissance que sur la lutte contre la cherté de la vie. Il dénonce également la non-prise en compte des propositions formulées par sa formation, notamment pour réduire les disparités persistantes entre zones urbaines et rurales.

Abordant l’échéance des législatives de 2026, Mohamed Ouzzine a plaidé pour des élections «justes et transparentes», tout en réaffirmant l’importance des notables dans le maillage territorial et politique du MP. Confiant, il a déclaré aspirer à voir son parti figurer «parmi les vainqueurs».

Enfin, le leader haraki a tenu à démentir toute rumeur de dissensions internes, réfutant tout différend avec Driss Sentissi, président du groupe parlementaire, et attribuant ces spéculations à une «récurrence habituelle» à l’approche des grands rendez-vous politiques.

#Mohamed Ouzzine#Opposition#MP#gouvernement#Santé#emploi#Bilan#Aziz Akhannouch#RNI

