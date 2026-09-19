Politique

Législatives 2026: à Rabat, un café de Hay Ryad repeint aux couleurs du parti du Tracteur

Un café à Rabat repeint aux couleurs du PAM. (Y.Mannan/Le360)

À Rabat, un prestigieux café du quartier huppé de Hay Ryad s’est invité dans la campagne électorale des législatives du 23 septembre en se parant des couleurs du Parti Authenticité et Modernité (PAM).

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 19/09/2026 à 13h30

Ce café, propriété d’un haut cadre du PAM, se trouve sur l’une des artères les plus animées du quartier. Il arbore désormais le bleu du parti et son symbole du tracteur. L’espace, spacieux et convivial, expose sur ses murs des portraits de Mehdi Bensaïd, ministre sortant et candidat à la députation dans la circonscription.

Un des serveurs, interrogé par Le360, a expliqué que «la beauté de l’espace a été utilisée comme une publicité liée à la campagne électorale de Bensaïd». Cette initiative s’inscrit dans la campagne électorale du PAM, qui a installé plusieurs bureaux de proximité en plus de son quartier général à Rabat.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 19/09/2026 à 13h30
#Législatives#PAM#Rabat#cafés

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