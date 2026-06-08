Politique

Le Roi reçoit l’alpiniste Nawal Sfendla et la décore du Wissam Al Moukafaa Al Watania de l’ordre d’Officier

Le roi Mohammed VI a reçu, lundi au Palais royal de Rabat, l’alpiniste marocaine Nawal Sfendla

Le roi Mohammed VI a reçu, lundi au Palais royal de Rabat, l’alpiniste marocaine Nawal Sfendla, qui a récemment enchaîné les ascensions de l’Everest et du Lhotse d’une seule traite.

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/06/2026 à 18h03

Lors de cette audience, le Roi a décoré Nawal Sfendla du Wissam Al Moukafaa Al Watania de l’ordre d’Officier. Cette audience royale traduit l’intérêt constant que porte le Roi au sport, véritable levier de développement humain, d’inclusion et de cohésion sociale, ainsi que la haute sollicitude et bienveillance dont le Souverain n’a eu de cesse d’entourer la femme marocaine, pilier de la société.

Le Roi avait adressé à l’alpiniste marocaine un message de félicitations pour sa performance mondiale, fruit de ses efforts soutenus et de sa détermination.

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/06/2026 à 18h03
#Roi Mohammed VI#Nawal Sfendla

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