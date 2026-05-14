Le Roi reçoit à Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers

Il s’agit de:
Syed Adil Gilani, Ambassadeur de la République Islamique du Pakistan;
-Joseph Ahanhanzo, Ambassadeur de la République du Bénin;
- Abdoulaye Keïta, Ambassadeur de la République du Niger;
- Sandra Abinader, Ambassadeur de la République Dominicaine;
- Sadia Faizunnesa, Ambassadeur de la République populaire du Bangladesh;
- Yuyu Sutisna, Ambassadeur de la République d’Indonésie;
- Luis Alberto Castro Joo, Ambassadeur de la République du Pérou;
- Pasquale Salzano, Ambassadeur de la République italienne;
- José Filipe, Ambassadeur de la République d’Angola;
- Hayder Shiya Albarrak, Ambassadeur de la République d’Irak;
- Carlos Arturo Forero Sierra, Ambassadeur de la République de Colombie;
- Maria Fredrika Ornbrant, Ambassadeur du Royaume de Suède;
- Alexander Giles Pinfield, Ambassadeur du Royaume-Uni.
Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et du Chambellan du Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.