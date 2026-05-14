Le Roi reçoit à Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers

Le Roi recevant, au Palais royal de Rabat, plusieurs ambassadeurs étrangers, le 14 mai 2026.

Il s’agit de:

Syed Adil Gilani, Ambassadeur de la République Islamique du Pakistan;

-Joseph Ahanhanzo, Ambassadeur de la République du Bénin;

- Abdoulaye Keïta, Ambassadeur de la République du Niger;

- Sandra Abinader, Ambassadeur de la République Dominicaine;

- Sadia Faizunnesa, Ambassadeur de la République populaire du Bangladesh;

- Yuyu Sutisna, Ambassadeur de la République d’Indonésie;

- Luis Alberto Castro Joo, Ambassadeur de la République du Pérou;

- Pasquale Salzano, Ambassadeur de la République italienne;

- José Filipe, Ambassadeur de la République d’Angola;

- Hayder Shiya Albarrak, Ambassadeur de la République d’Irak;

- Carlos Arturo Forero Sierra, Ambassadeur de la République de Colombie;

- Maria Fredrika Ornbrant, Ambassadeur du Royaume de Suède;

- Alexander Giles Pinfield, Ambassadeur du Royaume-Uni.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et du Chambellan du Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.