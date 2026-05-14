Politique

Le Roi reçoit à Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers

Le Roi recevant, au Palais royal de Rabat, plusieurs ambassadeurs étrangers, le 14 mai 2026.

Le roi Mohammed VI a reçu, jeudi au Palais Royal de Rabat, plusieurs ambassadeurs étrangers, venus présenter au Souverain leurs lettres de créance en tant qu’ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leurs pays dans le Royaume.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/05/2026 à 17h03

Il s’agit de:

Syed Adil Gilani, Ambassadeur de la République Islamique du Pakistan;

-Joseph Ahanhanzo, Ambassadeur de la République du Bénin;

- Abdoulaye Keïta, Ambassadeur de la République du Niger;

- Sandra Abinader, Ambassadeur de la République Dominicaine;

- Sadia Faizunnesa, Ambassadeur de la République populaire du Bangladesh;

- Yuyu Sutisna, Ambassadeur de la République d’Indonésie;

- Luis Alberto Castro Joo, Ambassadeur de la République du Pérou;

- Pasquale Salzano, Ambassadeur de la République italienne;

- José Filipe, Ambassadeur de la République d’Angola;

- Hayder Shiya Albarrak, Ambassadeur de la République d’Irak;

- Carlos Arturo Forero Sierra, Ambassadeur de la République de Colombie;

- Maria Fredrika Ornbrant, Ambassadeur du Royaume de Suède;

- Alexander Giles Pinfield, Ambassadeur du Royaume-Uni.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et du Chambellan du Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/05/2026 à 17h03
#Roi Mohammed VI#Ambassadeurs#Diplomatie

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