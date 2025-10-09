Le Roi présidera vendredi l’ouverture de la 1ère session de la 5ème année législative de la 11ème législature

Le roi Mohammed VI lors de l’ouverture de la première session de la 2ème année législative de la 11ème législature, le 14 octobre 2022, à Rabat.

Le roi Mohammed VI présidera, vendredi, l’ouverture de la première session de la 5ème année législative de la 11ème Législature, annonce le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué, dont voici la traduction:

«Le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que le roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, présidera, demain vendredi 17 Rabii II 1447 de l’Hégire, correspondant au 10 octobre 2025, l’ouverture de la première session de la 5ème année législative de la 11ème Législature au siège du Parlement.

À cette occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, prononcera un discours devant les membres des deux Chambres du Parlement: la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Le discours royal sera retransmis en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 16h30».