En voici la traduction:

«Le ministère des Habous et des Affaires islamiques annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu Le glorifie, a bien voulu ordonner une augmentation progressive, au cours des quatre prochaines années, de l’allocation mensuelle accordée aux imams, qui leur sera versée à partir de janvier 2027, selon la même valeur mensuelle adoptée lors de la précédente augmentation au titre des huit dernières années.

Puisse le Tout-Puissant préserver SM le Roi, Amir Al-Mouminine, et Le rétribuer amplement pour Ses actions en faveur de la préservation de la religion de la Oumma et de ses constantes, ainsi que pour la Haute Bienveillance dont le Souverain entoure les Maisons de Dieu et les préposés religieux. Dieu l’Audient, exauce les vœux de ceux qui L’implorent.»