Paix et coexistence: des imams et rabbins des États-Unis saluent le leadership du Maroc

Venus à l’invitation de l’association Maroc coexistence, que dirige Fayçal Marjani, et le groupe culturel Sharaka, les 21 membres de la délégation américaine ont assisté, mardi soir, à une cérémonie organisée à l’occasion du 65ème anniversaire de la disparition de feu le roi Mohammed V.

À cette occasion, des personnalités politiques et religieuses, dont l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Puneet Talwar, ont rendu hommage au défunt Souverain pour les efforts qu’il avait consentis pour la paix et la libération des pays et des peuples qui étaient sous le joug du colonialisme en Afrique et ailleurs.

Les témoignages ont également porté sur la sagesse et la vision du roi Mohammed VI concernant notamment la cause palestinienne et le règlement des conflits par la voie pacifique. Les rabbins établis aux États-Unis ont en particulier exprimé le respect et l’admiration qu’ils vouent au Maroc, dont «le roi Mohammed VI est connu pour son leadership dans le monde».

Puneet Talwar a résumé les impressions des conférenciers dans une déclaration pour Le360: «L’évènement rend hommage au passé, au présent et au futur de la coexistence au Maroc, qui est très importante. (...) Le message est plus profond et plus important aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été», a-t-il souligné.

Et d’ajouter que «le Maroc est un exemple de coexistence pour le monde», où «nous voyons ce qui se passe lorsque les gens se réunissent, apprennent les uns des autres, lorsqu’ils ont un respect mutuel, lorsqu’ils font preuve de tolérance les uns envers les autres et coexistent».

Insistant sur l’importance de cet évènement, qui a vu la présence de gens et de rabbins de la région d’Israël, le diplomate a conclu en soulignant qu’«en cette période où il y a des conflits dans la région (Moyen-Orient), ce message est très important».

L’assistance comprenait notamment la consule générale des États-Unis à Casablanca, Marissa D. Scott-Torres, ainsi que de nombreux imams marocains. Les participants ont par ailleurs assisté a une conférence-débat, suivie d’une animation musicale assurée par l’icône de la chanson judéo-marocaine Suzanne Harroch.