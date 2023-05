Le Sommet arabe appelle à tirer profit de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains et de l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams, mourchidines et mourchidates

Le Sommet s’est félicité également de l’accueil par le Royaume du Maroc du Programme des Nations Unies contre le terrorisme et du Bureau de formation en Afrique.

Concernant les relations entre les pays arabes et l’Iran, le Sommet a souligné la nécessité que ces relations soient fondées sur le bon voisinage, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays arabes et l’arrêt du soutien et du financement des milices et des partis armés dans les pays arabes.

Le Sommet a aussi fermement condamné le lancement de drones, de missiles balistiques et d’autres types de missiles, ainsi que la menace à la sécurité nationale arabe.

Les ministres des Affaires étrangères du Maroc, d’Égypte, d’Arabie saoudite, de Bahreïn et de Jordanie avaient tenu une rencontre en marge des réunions préparatoires du Sommet arabe de Djeddah, pour discuter des questions régionales et des développements internationaux, y compris l’accord entre le Royaume d’Arabie saoudite et l’Iran conclu en mars dernier.

Ils ont, à cet égard, convenu de poursuivre les consultations de manière à garantir une coordination conjointe prenant en compte les intérêts communs suprêmes.