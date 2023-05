Djeddah: le Sommet arabe salue la tenue au Maroc de l’Assemblée annuelle de la BM et du FMI

Dans les résolutions qui ont sanctionné ses travaux, le Sommet arabe a exprimé le soutien des dirigeants arabes aux efforts du Maroc pour faire de l’Assemblée annuelle du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), prévue du 9 au 15 octobre prochain à Marrakech, un succès, exhortant les pays arabes et les parties concernées à participer activement à ces réunions.

L’Assemblée annuelle des institutions de Bretton Woods est considérée comme le conclave annuel le plus important du secteur financier international. Elle rassemble environ 14.000 personnalités éminentes, en particulier les ministres des Finances, les gouverneurs des Banques centrales des 189 pays membres de ces deux institutions, ainsi que des représentants du secteur privé, des organisations non gouvernementales, des universités et des médias.

Le choix du Maroc pour accueillir l’Assemblée annuelle 2023 de la BM et du FMI consolide la réputation du Royaume comme destination privilégiée pour la tenue de grandes conférences internationales.