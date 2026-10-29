Politique

Le Parlement dément formellement le recrutement d’anciens députés

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Une séance de travail à la Chambre des représentants, le 28 octobre 2026

Suite à la publication par un titre de presse écrite d’une information évoquant le recrutement d’anciens députés, la présidence de la Chambre des représentants dément et se dit étonnée par ce «manque de rigueur professionnelle».

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 29/10/2026 à 18h18

Dans un communiqué publié ce jeudi, la présidence de la Chambre des députés dément catégoriquement «ces informations mensongères et totalement infondées» selon lesquelles d’ancien députés seraient recrutés par l’administration sur la base de leur appartenance politique.

La présidence a en outre exprimé son étonnement suite à la publication de telles «allégations erronées, dépourvues du minimum de rigueur et d’objectivité. Le journal concerné aurait dû, conformément aux dispositions légales et à la déontologie journalistique, vérifier ces informations auprès des sources officielles avant de les diffuser

Selon la même source, de telles allégations décrédibilisent leurs auteurs. Le Conseil réaffirme, poursuit le communiqué, «son ouverture constante à l’égard ses professionnels des médias ainsi que sa volonté de fournir des informations exactes et précises concernant le fonctionnement de l’institution législative, avec la rapidité et la transparence requises".

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 29/10/2026 à 18h18
#Parlement#chambre des représentants#Médias

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