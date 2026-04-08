Le Maroc salue l’annonce du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran

Le siège du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, à Rabat.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger souligne que le Royaume du Maroc soutient les négociations à venir avec la facilitation pakistanaise.

Le Royaume espère que ces négociations aboutiront à une paix durable, qui renforce la stabilité dans la région et tienne compte des intérêts supérieurs des pays arabes frères du Golfe, précise la même source.

Le communiqué indique aussi que le Royaume du Maroc souligne l’importance de garantir la navigation dans le détroit d’Ormuz, conformément au droit maritime international.