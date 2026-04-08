Politique

Le Maroc salue l’annonce du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran

Le siège du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, à Rabat.

Le Royaume du Maroc salue l’annonce du cessez-le-feu entre les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/04/2026 à 11h29

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger souligne que le Royaume du Maroc soutient les négociations à venir avec la facilitation pakistanaise.

Le Royaume espère que ces négociations aboutiront à une paix durable, qui renforce la stabilité dans la région et tienne compte des intérêts supérieurs des pays arabes frères du Golfe, précise la même source.

Le communiqué indique aussi que le Royaume du Maroc souligne l’importance de garantir la navigation dans le détroit d’Ormuz, conformément au droit maritime international.

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/04/2026 à 11h29
#cessez-le-feu#États-Unis#Iran

LEs contenus liés

International

Moyen-Orient: États-Unis et Iran revendiquent chacun la victoire après un cessez-le-feu in extremis

International

À l’issue du G7, les États-Unis promettent un arrêt prochain de la guerre en Iran

International

Trump insiste auprès d’alliés réticents pour aider les États-Unis à sécuriser le détroit d’Ormuz

International

Donald Trump annonce que les États-Unis ont lancé des «opérations de combat majeures» contre l’Iran

Articles les plus lus

1
Le Maroc réduit à La Mamounia
2
«Je t’aime moi non plus: France-Maroc»: Le requiem d’un documentaire pour les cons
3
Bien joué! Le Pape arrive en Algérie
4
Larache: le barrage Kharroub atteint pour la première fois sa capacité maximale
5
Duke Buchan: «Le potentiel économique du Sahara marocain est illimité»
6
Marché de l’or au Maroc: pourquoi le prix du gramme résiste-t-il à la baisse mondiale?
7
Défense. Le Maroc réceptionne un deuxième lot d’hélicoptères Apache AH-64E
8
Paris brise le tabou: la justice française accuse l’Algérie de terrorisme d’État
Revues de presse

Voir plus