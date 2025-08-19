Politique

Le Maroc prend part à l’exercice naval multinational UNITAS aux États-Unis

Lors d'une précédente édition d’UNITAS. (Photo: U.S Navy)

Le Maroc prendra part à la 66ème édition d’UNITAS, le plus ancien exercice maritime multinational, qui sera organisée par les États-Unis du 15 septembre au 6 octobre 2025 sur la côte est américaine.

Par La Rédaction
Le 19/08/2025 à 07h52

Un rendez-vous stratégique se prépare. Du 15 septembre au 6 octobre, le Maroc fera partie des 25 nations alliées et partenaires des États-Unis qui participeront à l’UNITAS 2025, le plus ancien exercice maritime multinational du monde.

Le Maroc sera ainsi aux côtés de la France, de l’Italie, de l’Espagne et de nombreux autres pays lors de cette 66ème édition. L’exercice, dont le nom signifie «unité» en latin, se déroulera entre Mayport (Floride), Norfolk (Virginie) et Camp Lejeune (Caroline du Nord). Au total, près de 8.000 militaires, plusieurs dizaines de navires, sous-marins et aéronefs seront mobilisés pour cet entraînement grandeur nature, indique un communiqué de l’U.S Navy.

Créé à l’initiative des marines américaines et latino-américaines, UNITAS s’est imposé comme une plateforme unique de coopération navale. Cette année, l’édition s’annonce d’autant plus significative que de nouvelles technologies seront mises à l’épreuve, comme les systèmes hybrides et les unités navales sans équipage.

Pour le Maroc, cette participation s’inscrit dans une logique de modernisation et d’interopérabilité avec ses alliés. Elle permet également de tester des scénarios complexes: opérations amphibies, tirs réels, cyberdéfense, sauvetage en mer et coopération interarmées.

Lire aussi : Première: un sous-marin nucléaire engagé dans un exercice maroco-français

Pour le contre-amiral Carlos Sardiello, commandant de la 4ème flotte américaine, l’enjeu dépasse la seule dimension technique. «En réunissant 25 nations, nous ne faisons pas que renforcer les compétences tactiques, nous démontrons un exemple concret de partage des responsabilités régionales. Nous consolidons la confiance et l’unité, essentielles pour faire face côte à côte aux menaces hémisphériques», signale-t-il.

UNITAS 2025 sera marqué par une commémoration symbolique. Il s’agit du 250ème anniversaire de la marine américaine. Un moment destiné à «honorer un héritage de protection des intérêts américains, de dissuasion face aux agressions et de promotion de la prospérité et de la sécurité», selon le communiqué de l’U.S Navy.

#Marine royale#Défense#exercice militaire#États-Unis

