En images, l’exercice conjoint entre la Marine royale marocaine et son homologue italienne au large des côtes de Tanger

Un exercice naval conjoint a eu récemment lieu au large des côtes de Tanger entre la Marine royale marocaine et son homologue italienne, apprend-on d’une publication sur Facebook du Forum Far-Maroc.

«Après le détroit de Gibraltar, le navire San Marco est actuellement engagé dans des activités d’entraînement avec les forces de la Marine royale du Maroc, au large de Tanger. Dans quelques jours, il se joindra au navire Margottini pour le Littoral Expeditionary Group (LEG23) dans les mers du nord de l’Europe», indique de son côté la marine italienne sur Twitter.

#NaveSanMarco dopo lo Stretto di Gibilterra, in attività addestrativa con la forza anfibia della Marine Royale #Marocco davanti a #Tangeri.

Tra pochi giorni si unirà a #naveMargottini per la Littoral Expeditionary Group (LEG23) nei mari del nord Europa.#ProfessionistidelMare pic.twitter.com/m9YtxHUw8s — Marina Militare (@ItalianNavy) May 18, 2023

Les navires des deux marines ont participé à des manœuvres tactiques, à des exercices de communication et à des simulations de scénarios de crise. En partageant leurs connaissances et leurs techniques, les éléments marocains et italiens ont pu renforcer leurs capacités communes et être mieux préparés à faire face à d’éventuelles situations d’urgence en mer.

Lire aussi : Coopération militaire: le Maroc prend part à l’exercice Flintlock au Ghana et en Côte d’Ivoire

L’exercice conjoint a également permis de consolider les liens de coopération entre le Maroc et l’Italie dans le domaine de la sécurité maritime. Les deux pays partagent des intérêts communs dans la lutte contre les menaces maritimes, dont la piraterie, le trafic de drogue et la contrebande. En collaborant étroitement, ils peuvent renforcer leur capacité à surveiller et à protéger leurs eaux territoriales, contribuant ainsi à la stabilité et à la sécurité régionales.

L’emplacement choisi pour cet exercice revêt également une importance stratégique particulière. Tanger est un point de passage crucial pour le trafic maritime entre l’Europe et l’Afrique, ainsi que pour les échanges commerciaux mondiaux.