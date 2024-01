Défense: au cœur du chantier de construction du patrouilleur Avante 1800+ commandé par la Marine royale à l’Espagne

Une délégation de la Marine royale a participé, le 9 janvier 2024, à la cérémonie de découpe de la première pièce métallique du patrouilleur Avante 1800+ sur le site naval de Navantia à San Fernando (Cadix), en Espagne, indique, dans une publication sur Facebook, le forum spécialisé en matière de défense «FAR-Maroc».

La délégation marocaine, conduite par le contre-amiral Mohamed Tahin, inspecteur de la Marine royale, a été reçue par le président de la société Navantia, Ricardo Dominguez, et le directeur de l’unité industrielle, responsable des travaux de construction, Antonio Rodriguez. L’inspecteur de la Marine royale a apposé sa signature dans le livre d’honneur du chantier naval, avant de se diriger vers l’atelier de fabrication où se déroulaient les opérations de découpe des tôles.

Le patrouilleur Avante 1800+ est une nouvelle génération de navires de guerre dotée de capacités et de systèmes avancés, lui permettant de rester en mer pendant de longues périodes, tout en étant facilement maintenable et opérationnel à moindre coût.

D’une longueur de 89 mètres et d’une largeur de 13 mètres, le navire peut être opéré avec un équipage de 46 membres et peut être équipé d’un canon de 76 mm, d’un système de lancement de missiles, ainsi que de capteurs, de radars et d’un pont pour hélicoptères. La livraison de ce patrouilleur à la Marine royale est prévue pour l’année 2026.