Défense: le Maroc se dote d’une nouvelle génération des chars américains Abrams

Dans un effort continu pour le renforcement et la modernisation de ses forces armées, le Maroc a commencé à recevoir la version la plus récente des chars américains Abrams, consolidant ainsi sa puissance militaire terrestre, rapporte Shephard Media, publication spécialisée dans les questions de défense, basée à Londres.

Développée par le groupe Marvin Land Systems, cette version SEPv3 se distingue par une architecture modernisée qui permet une gestion plus aisée et plus efficace des systèmes de combat et de communication, tout en simplifiant les procédures de maintenance.

L’autre caractéristique clé du «SEPv3» est son moteur électrique auxiliaire, qui réduit la dépendance du char à son moteur principal, économisant du carburant et diminuant sa signature thermique. En termes de protection, le char bénéficie d’une armure frontale renforcée, offrant une meilleure résistance aux attaques, notamment celle des projectiles anti-char. La puissance de feu et la polyvalence de cette nouvelle version sont considérablement améliorées par son canon de 120 mm, capable de tirer différents types de munitions, y compris des projectiles intelligents multi-usage.

Les systèmes de visée et de surveillance avancés, telle que la visionneuse thermique indépendante («Commander’s Independent Thermal Viewer» ou CITV), augmentent la capacité du char à acquérir des cibles et à maintenir une conscience situationnelle élevée. De plus, l’intégration d’une liaison par data permet une communication et un partage d’informations en temps réel avec d’autres unités, améliorant la coordination sur le champ de bataille.

D’après Shephard Media, le M1A2 SEPv3 est destiné à devenir le nouveau char de première ligne de l’armée américaine, qui a attribué à General Dynamics Land Systems (GDLS), constructeur de véhicules militaires, un contrat pour convertir jusqu’à 435 modèles Abrams M1A1 à ce standard.

En octobre 2020, GDLS avait reçu une modification de contrat d’une valeur de 11,9 millions de dollars US pour assurer le support technique des chars Abrams, en vue de les mettre aux normes M1A2 SEPv3, en préparation de leur livraison au Royaume. Le Maroc, déjà utilisateur de ces engins, avait vu le Département d’État américain approuver en novembre 2018 une vente de modernisation de 162 chars Abrams pour environ 1,2 milliard de dollars, un investissement colossal dans la modernisation des équipements des Forces armées royales.