L’espagnol Navantia démarre la construction du patrouilleur Avante 1800 pour la Marine royale

La cérémonie officielle de lancement de la construction du patrouilleur Avante 1800 s’est déroulée le 6 septembre sur le chantier de Navantia près de Cadix en présence du colonel major de la Marine royale, Mohammed Sallouh, et du président de Navantia, Ricardo Domínguez, rapportent plusieurs médias espagnols.

Les premiers travaux de construction du navire ont commencé en juillet 2023. Aujourd’hui, le placement du bloc de base du navire sur la cale du chantier naval marque le début d’une nouvelle phase de construction qui voit le navire prendre forme. Parallèlement à cela, la fabrication des autres blocs se poursuit dans les différents ateliers de Navantia.

Lire aussi : La construction du patrouilleur «Avante 1800» destiné à la Marine royale va «bon train», assure le gouvernement espagnol

Le patrouilleur de la Marine royale aura une longueur de 87 mètres et une largeur totale de 13 mètres, en mesure d’accueillir à bord un équipage de 60 personnes. Sa construction nécessitera plus d’un million d’heures de travail et mobilisera environ 1.100 emplois directs et indirects sur une période de trois ans.

La construction de ce patrouilleur à destination du Maroc comprend également un package d’accompagnement technico-logistique. Celui-ci comprend des pièces de rechange, des outils et de la documentation technique. Par ailleurs, des prestations de formation technique sont prévues pour le personnel de la Marine royale en Espagne.