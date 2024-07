Le Maroc et la Côte d’Ivoire saluent l’importance de leur «partenariat stratégique»

Kacou Houadja Léon, ministre des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, lors du point de presse après la séance de travail sur le partenariat renforcé Maroc-Côte d'Ivoire, à Rabat le 24 juillet 2024. (Y.Mannan/Le360)