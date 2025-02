Le Malawi souhaite bénéficier de l’expérience marocaine dans les secteurs du transport et de la logistique

Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa visite au Centre des Métiers et des Compétences (CMC), le ministre malawite du Transport et des Travaux publics, Jacob Hara a indiqué que son pays ambitionne d’envoyer des formateurs malawites au Maroc, afin qu’ils puissent acquérir les compétences nécessaires dans les secteurs du transport et de la logistique.

«Cette formation va nous permettre de professionnaliser davantage nos pratiques dans ces secteurs, et d’améliorer la sécurité routière dans notre pays», a poursuivi le responsable malawite.

Dans ce sillage, il a exprimé son admiration pour la formation dispensée dans les secteurs de la logistique et du transport au niveau de cet établissement de formation professionnelle, notant que cela représente une opportunité pour le Malawi dans le cursus de formation portant sur la planification et la gestion des transports.

En outre, il s’est félicité du soutien que le Maroc apporte au Malawi, notamment à travers les opportunités d’encadrement et de formation professionnelle offertes aux stagiaires malawites dans les provinces du Sud.

Par ailleurs, il s’est dit «impressionné» par la qualité des infrastructures et les projets de développement dans différents domaines.

Lors de cette visite, le ministre malawite était accompagné notamment du Consul général du Malawi à Laâyoune, Kennedy Lweya, de la Secrétaire générale du ministère malawite du Transport et des Travaux publics, Madalo Nyambose, ainsi que du directeur régional de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) à Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, Omar Boudani, et du directeur régional de l’équipement, du transport et de la logistique, El Jaoui Rachid.

A rappeler que le ministre malawite du Transport et des Travaux publics, Jacob Hara, avait pris part à la 4è Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière tenue du 18 à 20 février à Marrakech.