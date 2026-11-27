Le verdict est tombé ce vendredi 27 novembre. Dans sa décision, la chambre criminelle de première instance près la Cour d’appel de Laâyoune a condamné Hassan Derham, député du Parti du progrès et du socialisme (PPS), à deux ans de prison ferme, assortis d’une amende de 30.000 DH.

Poursuivi aux côtés de plusieurs autres personnes dans un dossier relatif à la gestion de la commune d’El Marsa, dans la province de Laâyoune, le parlementaire a été acquitté de l’accusation de détournement de deniers publics. La juridiction l’a néanmoins reconnu coupable des autres faits qui lui étaient reprochés, notamment pour faux et usage de faux.

Le jugement a également prononcé des peines de prison ferme et des amendes à l’encontre d’autres prévenus. Mohamed R. a ainsi écopé de trois ans de prison ferme et de 50.000 DH d’amende, tandis que Hamadi S. a été condamné à deux ans de prison ferme et à la même amende. Seddik Z. et Mohamed K. ont, pour leur part, été condamnés chacun à un an de prison ferme et à une amende de 20.000 DH.

Deux autres prévenus, Ould Mohamed S.B. et Mohamed Saleh B., ont été condamnés par contumace à trois ans de prison ferme et à 50.000 DH d’amende chacun.

Deux millions de dirhams de dommages et intérêts

Sur le volet civil, le tribunal a déclaré recevables les demandes de la commune d’El Marsa, constituée partie civile. Les personnes condamnées ont été tenues solidairement de lui verser une indemnisation de deux millions de dirhams.

En revanche, la juridiction s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes civiles dirigées contre cinq autres prévenus, à l’égard desquels l’action publique a été déclarée éteinte pour prescription, après requalification des faits qui leur étaient reprochés.

Le jugement est rendu en première instance. Les condamnés ont été informés de leur droit d’interjeter appel dans les délais légaux.

Hassan Derham siège actuellement à la Chambre des représentants et préside également l’une des commissions parlementaires. Son statut d’élu donne une portée particulière à cette affaire, qui porte sur la gestion des fonds d’une collectivité territoriale.