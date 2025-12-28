L’Assemblée générale de l’ONU consacre la dynamique politique autour de la question du Sahara marocain

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, par consensus et sans recours au vote, une nouvelle résolution portant sur la question du Sahara. Ce texte souligne avec force la nécessité de parvenir à une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable.

La résolution salue l’élan positif ayant marqué les négociations et les efforts déployés sous les auspices de la communauté internationale pour sortir de l’impasse, rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 29 décembre. Elle consacre un large accord sur la poursuite du processus politique sous l’égide exclusive de l’ONU, en privilégiant l’approfondissement du dialogue et une adhésion constructive de toutes les parties au conflit.

Réaffirmant les principes énoncés par le conseil de sécurité dans sa récente résolution 2797, la décision de l’Assemblée Générale traduit la satisfaction de l’Organisation quant aux cycles de pourparlers antérieurs. Elle appelle simultanément les parties à faire preuve de bonne foi et à coopérer pleinement avec les mécanismes internationaux instaurés.

L’Assemblée réitère son soutien au processus de négociations lancé par la résolution 1754 (2007) du conseil de sécurité, et se félicite des rencontres organisées sous l’autorité de l’envoyé personnel du secrétaire général, notamment celles de juin et d’août 2007, puis de janvier et mars 2008, auxquelles les pays voisins ont pris part. Elle accueille favorablement l’engagement commun des parties à poursuivre des discussions approfondies, sans conditions préalables et dans un esprit de sincérité, respectant ainsi la feuille de route tracée par les résolutions du conseil de sécurité depuis 2006.

Par ailleurs, l’Organisation exprime sa satisfaction quant à la tenue de neuf réunions informelles, présidées par l’envoyé spécial sur plusieurs scènes internationales entre 2009 et 2012, lesquelles ont préparé le cinquième round de négociations. L’Assemblée exhorte en conclusion toutes les parties ainsi que les États de la région à coopérer activement et sans réserve avec le secrétaire général, son envoyé spécial, et entre elles.

Cette résolution fait écho à l’adoption historique, fin octobre 2025, d’une résolution du conseil de sécurité marquant un tournant qualitatif dans le traitement de ce différend, indique Al Ahdath Al Maghribia. Le conseil y avait exprimé son plein soutien aux efforts du secrétaire général et de son envoyé pour faciliter des négociations, s’appuyant sur l’initiative marocaine d’autonomie en vue d’une solution conforme à la charte des Nations Unies, tout en saluant l’ensemble des propositions constructives présentées par les parties en réponse à cette initiative.