L’Académie du Royaume du Maroc organise une journée d’étude sur les relations excellentes entre Rabat et Abou Dhabi

Abdeljalil Lahjomri secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, et Al-Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri, ambassadeur des Émirats arabes unis au Maroc, lors de la journée d'étude organisée par l'Académie du Royaume du Maroc sur les relations entre le Maroc et les Émirats arabes unis, le 10 juillet 2024. (Y.Mannan/Le360)

Les intervenants ont mis en exergue à cette occasion les liens séculaires et historiques qui existent entre les deux pays, notamment sous les règnes de feus le roi Hassan II et de cheikh Zayed ben Nahyane, le père fondateur et bâtisseur des Émirats arabes unis.

Cette relation entre les deux chefs d’État, le roi Mohammed VI et Mohammed ben Zayed Al Nahyane, ainsi qu’entre les deux peuples ont connu ces dernières années une consolidation sans précédent, a rappelé le romancier Mubarak Rabie, membre de l’Académie du Royaume du Maroc.

Mubarak Rabie a souligné l’importance du partenariat économique, notamment les investissements, qui marquent les relations bilatérales. Les séminaristes ont en outre évoqué la visite officielle que le roi Mohammed VI a effectuée en décembre 2023 à Abou Dhabi.

À cette occasion, les deux chefs d’État avaient signé la Déclaration «Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l’État des Émirats arabes unis». Cet accord vise à rehausser les relations entre les deux pays et leur coopération commune vers des horizons plus larges, par le biais de partenariats économiques agissant au service des intérêts suprêmes mutuels et générateurs de progrès et de prospérité pour les deux peuples frères.

Lors de la journée d’étude, l’ambassadeur émirati, Al-Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri, a affirmé dans une déclaration pour Le360 que les relations du Maroc et des Émirats arabes unis sont «fraternelles et familiales» entre les deux pays et leurs deux chefs d’État.

«Les échanges et les visites des responsables des deux pays sont réguliers et fructueux», a souligné l’ambassadeur émirati avant d’évoquer les projets marocains de modernisation du Maroc, rappelant notamment le TGV Al Boraq qui relie Tanger à Casablanca: «Il y aura prochainement un prolongement de cette ligne jusqu’à Agadir».