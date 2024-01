Alimentation, santé, énergie, industrie… Le Maroc intègre une coalition composée des Émirats arabes unis, de l’Égypte, de la Jordanie et du Bahreïn

Le Maroc vient d’intégrer la coalition industrielle pour le développement économique durable, composée des Émirats arabes unis, de l’Égypte, de la Jordanie et du Bahreïn. Le jeudi 11 janvier dernier à Manama, au Bahreïn, lors de la quatrième réunion ministérielle de la coalition, le Royaume a signé un mémorandum d’entente actant cette adhésion, représenté par Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce.

Lancée en mai 2022 à Abu Dhabi, aux EAU, la coalition industrielle intégrée, désormais constituée de cinq pays, est un cadre de coopération entre ses membres, afin de soutenir leur développement économique durable, de permettre de créer plus d’opportunités d’investissement dans leur territoire, d’améliorer l’intégration des ressources et des industries, et de faire croître la part du secteur industriel dans le PIB des pays partenaires.

Selon La Vie Éco, créer un noyau économique et industriel régional, en mesure de faire face aux défis communs et aux crises mondiales, et favoriser la souveraineté économique de ses cinq pays membres, sont les principaux objectifs de cette coalition, tout particulièrement dans des secteurs vitaux comme l’alimentation, la santé, l’énergie et l’industrie.

À cet événement à Manama, Ryad Mezzour a indiqué que «l’adhésion du Maroc à la coalition industrielle intégrée s’inscrit dans le cadre de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à renforcer la coopération économique avec les pays de la région, et à favoriser un développement économique durable pour les pays membres de cette alliance».

Pour le ministre de l’Industrie et du commerce, cette adhésion représente aussi «une opportunité de renforcer l’intégration de nos industries et de développer davantage de projets qui génèrent de la croissance et des opportunités d’emploi pour nos jeunes».

Ryad Mezzour a aussi précisé qu’il s’agissait là d’une étape qualitative, dans ce processus de croissance, et aussi dans celui d’une intégration industrielle régionale.