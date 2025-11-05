La princesse Lalla Asmaa et la Première dame du Kenya lancent la 4ème phase du programme «Unis, on s’entend mieux»

La princesse Lalla Asmaa a été accueillie, ce mercredi 5 novembre, par Rachel Ruto, première dame de la République du Kenya à son arrivée au Kenyatta National Hospital. La princesse et la première dame ont été saluées par des responsables kényans, notamment Aden Duale, ministre de la santé, Anna Cheptumo, ministre du genre et des services à l’enfance, Korir Sing’Oei, secrétaire général des affaires étrangères, Ouma Ouloga, secrétaire général du ministère de la Santé, Richard Lesiyampe, directeur du Kenyatta National Hospital, Phillip Kirwa, directeur du Moi Teaching and Referal Hospital, et Mary Muinde, directrice de la «Voice of Children Foundation».

Elles ont été également saluées par Naima Ben Yahia, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Abderrazzak Laassel, ambassadeur du Roi auprès de la République du Kenya et de la République du Soudan du sud, Mohamed Methqal, ambassadeur, directeur général de l’Agence Marocaine de la Coopération Internationale, Karim Essakalli, président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, et Abdelaziz Raji, directeur médical des opérations «Unis, on s’entend mieux».

Cette opération, qui s’inscrit en droite ligne de la vision humaniste et solidaire du roi Mohammed VI, pour une coopération Sud-Sud solide et agissante, consistera en la greffe d’implants cochléaires à quelque 70 enfants kényans atteints de surdité profonde, permettant à ces jeunes de découvrir le monde sonore, de communiquer, d’apprendre et de s’épanouir.

Lire aussi : La princesse Lalla Asmaa en visite de travail au Kenya

La princesse et la première dame ont, ensuite, procédé, sur l’esplanade de l’hôpital, à la plantation d’un arbre, conformément à la tradition kényane. Un geste fort et symbolique qui incarne la vie, la paix et la continuité. En plantant cet arbre de l’espoir, la Princesse Lalla Asmaa a bien voulu exprimer la profondeur du lien entre les peuples marocain et kényan et la volonté partagée de bâtir un avenir d’inclusion et de solidarité africaine.

Après avoir dévoilé la plaque commémorant cette action de solidarité, la Princesse Lalla Asmaa et Rachel Ruto ont visité le pavillon «ORL» de l’hôpital où elles ont pu s’enquérir de l’état des enfants candidats à l’implant cochléaire et d’autres déjà opérés. C’est grâce à l’action et à la vision de la princesse, qu’en seulement quatre jours, 70 enfants bénéficient d’une chirurgie d’implantation cochléaire complète et gratuite, 70 renaissances portées par la coopération et la foi en l’humain.

Sous son impulsion, et en partenariat avec la «Voice of Children Foundation», huit chirurgiens marocains travaillent main dans la main avec leurs homologues kényans, unissant leurs savoirs dans un élan de fraternité africaine. Ce programme de transfert de compétences, au cœur de la mission, s’inscrit dans la Vision Royale d’une coopération Sud-Sud concrète, durable et humaine.

Lire aussi : La princesse Lalla Asmaa lance la 3ème édition du programme «Unis, on s’entend mieux»

Pour chaque famille, chaque enfant, cette mission est un passage du silence à la lumière, un moment où la science, le courage et la compassion se confondent. Les visages d’aujourd’hui sont ceux de renaissances, de miracles partagés et d’une Afrique unie par l’action et par le cœur.

Cette mission illustre la vision portée par le roi Mohammed VI, que la Princesse Lalla Asmaa traduit sur le terrain: celle d’un Maroc solidaire, acteur et inspirant qui crée, innove et partage. Un Maroc qui ne cherche pas à grandir seul, mais à grandir avec les autres. Car, en Afrique, on s’élève ensemble, et c’est ainsi qu’on s’entend le mieux.

À l’issue de la visite au pavillon «ORL» du Kenyatta National Hospital, la princesse et la première dame ont présidé la cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente entre la Fondation Lalla Asmaa et la «Voice of Children Foundation». Cet accord, signé par Karim Essakalli et Mary Muinde, incarne une nouvelle ère de coopération humanitaire et médicale entre le Maroc et le Kenya.

À cette occasion, des prières ont été élevées par un imam et un prêtre kényans pour le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Maroc et le Kenya, ainsi que pour le développement d’une relation durable et fructueuse entre les deux pays.

Lire aussi : Rabat: la princesse Lalla Asmaa et la Première dame de la République du Salvador en visite à la Fondation Lalla Asmaa

Au début de la cérémonie de signature, Essakalli a prononcé une allocution dans laquelle il a précisé que grâce à la Vision éclairée du roi Mohammed VI, qui a placé l’être humain au cœur du développement et fait de la solidarité humaine l’un des piliers de la coopération africaine, la Fondation Lalla Asmaa est devenue, sous l’impulsion de la princesse Lalla Asmaa, un haut lieu de soins et d’éducation, mais surtout un foyer où chaque enfant retrouve sa voix, sa confiance et sa place au sein de la société.

Il a ajouté que grâce au programme «Nasmaa», plus de 850 familles marocaines ont retrouvé la joie de vivre, après que leurs enfants aient pu entendre, pour la première fois, la voix de leurs mères et les rires de leurs amis, soulignant que Lalla Asmaa a veillé à ce que cet élan d’espoir transcende les mers et les continents et touche le cœur d’autres enfants.

De son côté, la première dame du Kenya a exprimé sa profonde gratitude et sa haute reconnaissance à la Princesse Lalla Asmaa pour son engagement humanitaire et le généreux don d’implants cochléaires, relevant que cet acte ne se veut pas uniquement une contribution au système de santé kényan, mais représente un véritable don de vie.

Lire aussi : Côte d’Ivoire: la Première dame et la princesse Lalla Asmae du Maroc au chevet des enfants sourds

Rachel Ruto a affirmé que c’est un don qui restitue non seulement l’ouïe, mais aussi la dignité et l’espoir, en offrant à de nombreux enfants la possibilité d’entendre pour la première fois le rire, la musique et la voix de leurs proches, précisant que la signature de ce mémorandum entre la Fondation Lalla Asmaa et la «Voice of Children Foundation» jette les bases d’une coopération durable, qui vise non seulement la réalisation d’interventions chirurgicales, mais également le renforcement des capacités du système de santé kényan et la promotion d’un avenir où chaque enfant pourra entendre et être entendu.

De son côté, le ministre kényan de la Santé a également exprimé sa profonde gratitude à la princesse Lalla Asmaa pour le généreux don d’implants cochléaires offerts par le Royaume du Maroc au Kenya, soulignant que ce geste noble et hautement humanitaire, qui contribuera à améliorer la prise en charge des enfants souffrant de déficiences auditives, reflète la solidarité et l’engagement du Royaume en faveur du bien-être des enfants kényans.

Au terme de cette cérémonie, la princesse Lalla Asmaa et Rachel Ruto ont posé pour une photo souvenir avec des responsables marocains et kényans, des chirurgiens marocains du programme «Unis, on s’entend mieux» et leurs confrères kényans.