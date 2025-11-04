Politique

La princesse Lalla Asmaa en visite de travail au Kenya

La princesse Lalla Asmaa, présidente de la Fondation Lalla Asmaa, est arrivée, mardi après-midi à Nairobi, pour une visite de travail de deux jours, à l’invitation de Rachel Ruto, Première dame de la République du Kenya.

Le 04/11/2025 à 11h40

À son arrivée à l’aéroport international Jomo Kenyatta, la princesse Lalla Asmaa a été chaleureusement accueillie par Rachel Ruto, Première dame de la République du Kenya.

Cette visite officielle s’inscrit dans la continuité de la vision éclairée du roi Mohammed VI, qui place l’humain, la dignité et la solidarité au cœur du modèle de développement du Maroc, pays résolument ouvert sur le monde et porteur de solutions humaines et durables.

La princesse est accompagnée, pour cette visite de travail, d’une délégation composée de responsables de la Fondation Lalla Asmaa ainsi que de représentants institutionnels marocains.

Ce déplacement vient consacrer le rayonnement du modèle marocain d’inclusion porté par la Fondation Lalla Asmaa, qui œuvre depuis le Royaume en faveur des enfants sourds. Plus de 850 d’entre eux ont déjà bénéficié d’une greffe cochléaire, assortie d’une prise en charge médicale et éducative complète, leur permettant d’entendre, d’apprendre et de s’épanouir pleinement.

Un modèle unique au monde, aujourd’hui partagé avec 21 pays d’Afrique, de la région MENA et d’Amérique latine, qui voient dans cette expérience marocaine une source d’inspiration, mais aussi un cadre concret de coopération durable.

#Princesse Lalla Asmaa#Kenya#Kenya-Maroc#Visite de travail#médecine

