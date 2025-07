Lalla Asmaa préside un déjeuner offert par le roi Mohammed VI en l’honneur de la Première dame de la République du Salvador

Ont été conviés à ce déjeuner, Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Azzedine El Midaoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Naima Ben Yahia, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, ainsi que Mohamed Yacoubi, Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat.

Ont aussi pris part à ce déjeuner, Alexandra Posada, directrice de la petite enfance au cabinet de la Première dame de la République du Salvador, Marianna Montes, directrice des affaires internationales et de la coopération au cabinet de la Première dame de la République du Salvador, Elisa Gamero, directrice de projets santé et nutrition au cabinet de la Première dame de la République du Salvador, ainsi que Alejandra Samour Santillana, chargée d’affaires auprès de l’ambassade de la République du Salvador au Royaume du Maroc.