La princesse Lalla Asmaa lance la 3ème édition du programme «Unis, on s’entend mieux»

Cette opération, qui vise à redonner l’ouïe à 100 enfants originaires de 17 nations d’Afrique et du Moyen-Orient (Palestine, Syrie, Liban), s’inscrit en droite ligne de la vision humaniste et solidaire du roi Mohammed VI, pour une coopération Sud-Sud forte et agissante.

Déployée au niveau de quatre villes, à savoir Rabat, Casablanca, Marrakech et Fès, cette opération consiste en la greffe d’implants cochléaires aux enfants sourds bénéficiaires, permettant à ces jeunes de découvrir le monde sonore, de communiquer, d’apprendre et de s’épanouir.

Parallèlement aux interventions chirurgicales, 17 spécialistes ORL et 17 orthophonistes de chacun des pays participants bénéficieront d’une formation de haut niveau à la Faculté de médecine de Rabat et dans les Centres hospitaliers partenaires, garantissant un relais médical efficace dans leur pays d’origine.

Une première mondiale, cette initiative vise à améliorer durablement la qualité de vie des enfants malentendants et sourds et à structurer un réseau médical de haut niveau dédié à l’audiologie et à la réhabilitation auditive en Afrique et au Moyen-Orient.

Par ailleurs, pour la première fois au Maroc, une dissection d’un véritable rocher humain est réalisée dans le cadre de cette opération, marquant une avancée scientifique significative pour les spécialistes en audiologie et en otologie. La princesse Lalla Asmaa a, à cette occasion, rendu visite aux enfants bénéficiaires du programme «Unis, on s’entend mieux», en présence des ambassadeurs de leurs pays respectifs.

Par la suite, la princesse a présidé la cérémonie de signature de trois conventions de partenariat. La première, qui scelle une coopération étroite entre la Fondation Lalla Asmaa et le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et vise à renforcer l’infrastructure des Centres de diagnostic et de réhabilitation auditive, a été signée par Karim Essakalli, président délégué de la Fondation Lalla Asmaa et Amine Tahraoui, ministre de la Santé et de la Protection sociale.

La deuxième convention, conclue entre la Fondation Lalla Asmaa et le ministère délégué chargé du Budget, garantit un soutien financier à l’extension du programme. Elle a été signée par Karim Essakalli et Faouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget.

La troisième convention, passée entre la Fondation Lalla Asmaa et la Fondation diplomatique du Maroc, ambitionne de faciliter la coopération avec les pays partenaires. Elle a été signée par Karim Essakalli et Abdelati Habek, président de la Fondation diplomatique.

À son arrivée à l’hôpital des spécialités, la princesse a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Azzedine El Midaoui, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahia, et le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Faouzi Lekjaa, dont les départements sont des partenaires de la Fondation.

La princesse Lalla Asmaa a été également saluée par le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le vice-président du Conseil régional, Aziz Hilali, la présidente du conseil communal de Rabat, Fatiha El Moudni, le président du Conseil préfectoral de Rabat, Abdelaziz Driouich, et le président du Conseil d’arrondissement Agdal-Riad, Abdelilah El Idrissi El Bouzidi.

La princesse a aussi été saluée par le professeur Raouf Mouhsine, directeur général du CHU Ibn Sina de Rabat, le professeur Yassir Arkha, directeur de l’hôpital des Spécialités de Rabat, le professeur Abdeslam El Khamlichi, Président de la Fondation Hassan II pour la prévention et la lutte contre les maladies du système nerveux, et M. Karim Essakalli, Président délégué de la Fondation Lalla Asmaa.