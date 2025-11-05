La Première dame du Kenya offre un dîner en l’honneur de la princesse Lalla Asmaa

Ont pris part à ce dîner, les membres de la délégation qui accompagne la princesse Lalla Asmaa, composée notamment de Naima Ben Yahia, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, de Abderrazzak Laassel, ambassadeur du Maroc au Kenya et au Soudan du sud, de Mohamed Methqal, ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale, et de Karim Essakalli, président délégué de la Fondation Lalla Asmaa.

Ont aussi été conviés à ce dîner, Aden Duale, ministre kényan de la Santé, Anna Cheptumo, ministre du Genre et des Services à l’enfance, Johnson Sakaja, gouverneur de la ville de Nairobi, ainsi que plusieurs autres personnalités.

La princesse Lalla Asmaa et Rachel Ruto avaient procédé, plus tôt dans la journée, au Kenyatta National Hospital à Nairobi, au lancement de la quatrième phase du programme «Unis, on s’entend mieux», qui vise à redonner l’ouïe à des enfants kényans atteints de surdité profonde.