Politique

La ministre finlandaise des Affaires étrangères attendue au Maroc ce dimanche

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, et son homologue finlandaise Elina Valtonen, à Helsinki, le 6 août 2024.

La ministre des Affaires étrangères de Finlande, Elina Valtonen, est attendue dimanche au Maroc où elle aura des entretiens avec son homologue Nasser Bourita, a-t-on appris de source sure.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 27/02/2026 à 14h44

À Rabat, la cheffe de la diplomatie finlandaise rencontrera son homologue marocain Nasser Bourita avec lequel elle aura des entretiens axés sur le développement de la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines. Le Sahara, première cause nationale, figurera en priorité dans les discussions. Pour la Finlande, «le Maroc joue un rôle crucial dans le partenariat avec l’Union européenne».

Les deux ministres évoqueront également l’actualité internationale dominée par le Proche-Orient, la guerre en Ukraine et la situation en Afrique.

Lire aussi : Sahara. Appui de la Finlande au plan d’autonomie: une percée de la diplomatie marocaine dans les pays scandinaves

Pour rappel, les deux pays entretiennent d’excellentes relations politiques, comme en témoigne la position de la Finlande sur le Sahara marocain. Dans le communiqué conjoint publié mardi 6 août 2024 à Helsinki, à l’issue de la rencontre entre Nasser Bourita et Elina Valtonen, le pays nordique affirmait que le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine est «une bonne base pour une solution» au différend régional autour du Sahara marocain.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 27/02/2026 à 14h44
#Finlande#Coopération#Diplomatie#Sahara marocain

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara. Appui de la Finlande au plan d’autonomie: une percée de la diplomatie marocaine dans les pays scandinaves

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara: quel rôle pour les Européens?

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara: ce en quoi la résolution 2797 engage l’Union européenne

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

L’Ukraine réitère son soutien au plan marocain d’autonomie au Sahara

Articles les plus lus

1
Autonomie du Sahara: comment l’Algérie craint pour ses frontières contestées et demande une garantie américaine
2
Port de Casablanca: le trafic maritime toujours suspendu après la chute de 85 conteneurs du navire Ionikos
3
Dattes algériennes: tous ces dangers pour la santé auxquels les Marocains s’exposent
4
Reprise de la raffinerie Samir: le tribunal de commerce de Casablanca rejette l’offre de l’émirati MJM
5
Info360. Fermeture temporaire du port de Casablanca après la chute de 85 conteneurs d’un navire libérien
6
Pourquoi le prochain gouvernement français doit tourner la page avec l’Algérie et prendre des mesures radicales
7
270 millions de dirhams et 1.500 places: le parking souterrain XXL de Casa Anfa officiellement ouvert
8
Le cap des 100 milliards de DH franchi: le gouvernement dévoile son projet de marché secondaire des créances en souffrance
Revues de presse

Voir plus