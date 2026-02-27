La ministre finlandaise des Affaires étrangères attendue au Maroc ce dimanche

À Rabat, la cheffe de la diplomatie finlandaise rencontrera son homologue marocain Nasser Bourita avec lequel elle aura des entretiens axés sur le développement de la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines. Le Sahara, première cause nationale, figurera en priorité dans les discussions. Pour la Finlande, «le Maroc joue un rôle crucial dans le partenariat avec l’Union européenne».

Les deux ministres évoqueront également l’actualité internationale dominée par le Proche-Orient, la guerre en Ukraine et la situation en Afrique.

Pour rappel, les deux pays entretiennent d’excellentes relations politiques, comme en témoigne la position de la Finlande sur le Sahara marocain. Dans le communiqué conjoint publié mardi 6 août 2024 à Helsinki, à l’issue de la rencontre entre Nasser Bourita et Elina Valtonen, le pays nordique affirmait que le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine est «une bonne base pour une solution» au différend régional autour du Sahara marocain.