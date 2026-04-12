Politique

La dernière session législative entre achèvement des réformes et enjeux électoraux

Le parlement marocain. DR

Revue de presseOuverte vendredi dernier, la dernière session du Parlement s’inscrit dans un contexte de fin de mandat marqué par l’accélération du travail législatif et la montée des tensions politiques. Entre volonté d’achever les grands chantiers de réformes, contraintes de calendrier et proximité des échéances électorales, cette phase cruciale met à l’épreuve la capacité des institutions à concilier efficacité, qualité normative et stabilité politique. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 12/04/2026 à 19h47

La dernière session législative du Parlement, ouverte vendredi dernier, s’inscrit dans un contexte marqué par de multiples enjeux, à la croisée des réformes engagées et des contraintes du calendrier politique. «Elle constitue un moment charnière qui reflète les priorités de l’État et ses choix dans une phase de transition sensible, notamment en lien avec la recomposition du paysage politique», indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 13 avril.

L’un des principaux défis réside dans l’achèvement des grands chantiers législatifs lancés durant le mandat gouvernemental, en particulier ceux liés aux réformes structurelles telles que la généralisation de la protection sociale, la réforme de la justice ou encore la modernisation de l’administration. Cette ultime session apparaît comme une opportunité décisive pour finaliser les textes restés en suspens, plaçant à la fois le gouvernement et le Parlement sous une forte pression temporelle afin d’éviter l’accumulation de projets non aboutis ou leur report à la prochaine législature, au risque d’en altérer la portée.

«Dans ce cadre, la question de l’équilibre entre rapidité et qualité du travail législatif se pose avec acuité, relève Al Akhbar. Si la fin du mandat incite à accélérer le rythme d’adoption des lois, la nécessité de garantir la cohérence et la solidité des textes demeure essentielle. Une production législative précipitée pourrait en effet engendrer des lois fragiles, entachées de lacunes ou de contradictions, nécessitant des révisions ultérieures et affectant la stabilité juridique. Le Parlement se trouve ainsi face à un choix délicat entre privilégier le volume des textes adoptés ou assurer la qualité et la durabilité des normes produites.

La session est également marquée par des tensions politiques accrues, notamment autour des projets de loi sensibles à dimension sociale ou économique. À l’approche des échéances électorales, les partis ont tendance à durcir leurs positions, ce qui complique la recherche de compromis et ralentit l’adoption de certains textes. Cette polarisation se manifeste particulièrement dans les débats liés aux libertés publiques et aux équilibres sociaux.

Par ailleurs, la hiérarchisation des priorités législatives devient incontournable. Les institutions tendent à privilégier l’adoption de textes techniques ou moins controversés, tandis que les réformes majeures, nécessitant davantage de temps et de consensus, sont souvent reportées. Ce choix traduit un basculement du travail parlementaire, passant d’une logique de fondation et d’innovation à une logique de gestion et de clôture progressive, où prévaut «le possible sur l’optimal».

Le contexte électoral confère également à cette session une dimension communicationnelle. Les lois adoptées deviennent des instruments de valorisation politique pour la majorité, qui met en avant son bilan, tandis que l’opposition s’emploie à en souligner les limites. «Le Parlement se transforme ainsi en un espace où se mêlent production législative et stratégie politique, dans une interaction constante entre langage juridique et discours électoral», note Al Akhbar.

Un autre enjeu majeur concerne la soutenabilité financière et institutionnelle des réformes, en particulier celles impliquant des engagements budgétaires à long terme, comme les programmes de protection sociale ou les réformes sectorielles. L’adoption de textes sans garanties solides de financement ou sans dispositifs de gouvernance efficaces risquerait de compromettre leur mise en œuvre, d’où l’importance d’évaluer précisément leur coût et leur faisabilité.

La question de la continuité de l’action publique se pose également, notamment en cas de report de certains projets à la prochaine législature. Un changement de majorité ou de priorités politiques pourrait en modifier l’orientation, voire en compromettre l’aboutissement. Dans ce contexte, la majorité cherche à faire aboutir un maximum de ses initiatives, tandis que l’opposition mise sur une éventuelle réorientation future, illustrant la tension entre continuité institutionnelle et alternance politique.

Enfin, cette dernière session constitue un test pour la crédibilité de l’institution législative. Dans un contexte de fortes attentes citoyennes et de montée de l’intérêt pour les affaires publiques, la manière dont le Parlement gère cette phase, en termes de qualité des débats, de transparence des procédures et de prise en compte des enjeux sociétaux, influence directement la perception de l’opinion publique. Elle met à l’épreuve non seulement l’efficacité de l’action législative, mais aussi la capacité de l’institution à renforcer la confiance et sa légitimité.

Par La Rédaction
Le 12/04/2026 à 19h47

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