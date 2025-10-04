Politique

Khalid Zerouali et Mohamed Faouzi nommés walis par intérim des régions de Fès-Meknès et de Marrakech-Safi

Khalid Zerouali (à droite) et Mohamed Faouzi.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a nommé Khalid Zerouali et Mohamed Faouzi walis par intérim des régions de Fès-Meknès et de Marrakech-Safi, a appris Le360 de source sûre.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 04/10/2025 à 12h41

Né à Guélmin en 1965, Khalid Zérouali est lauréat de l’Ecole Mohammedia d’ingénieur de Rabat. Il a servi auparavant en tant que cadre au sein de la Royal Air Maroc avant de rejoindre le ministère de l’Intérieur en tant que directeur de la coopération internationale.

Connu pour son dynamisme et ses compétences, il a été nommé en 2005 par le roi Mohammed VI wali-directeur de l’immigration et de la surveillance des frontières, poste qu’il a occupé jusqu’à aujourd’hui.

Quant à Mohamed Faouzi, né à Ouezzane en 1958, il est l’un des dynamos du ministère de l’Intérieur. Ingénieur et lauréat de l‘Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE), il a occupé plusieurs postes à responsabilité au ministère de l’Intérieur, en tant que wali et secrétaire général. Durant sa carrière, il a aussi occupé le poste d’inspecteur général de l’Intérieur.

