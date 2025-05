Investiture du président équatorien: le roi Mohammed VI représenté par Nasser Bourita

Lors de l'investiture du président équatorien, samedi 24 mai 2025.. AFP or licensors

La cérémonie officielle d’investiture de Daniel Noboa s’est déroulée au siège de l’Assemblée législative, en présence de nombreux chefs d’État et de gouvernement, de présidents d’institutions législatives, de ministres et de chefs de délégations, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Équateur et d’autres personnalités.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a été reçu en audience par le président équatorien.

À l’issue de cette audience, Nasser Bourita a indiqué à la presse avoir transmis au président Daniel Noboa les salutations et les félicitations du Souverain.

Soulignant que l’Équateur s’engage à l’heure actuelle dans une nouvelle phase sous la direction du Président Noboa, le ministre a affirmé que «le Royaume du Maroc est ici pour exprimer la volonté claire de Sa Majesté le Roi de soutenir le Président dans ses efforts, afin de renforcer les relations bilatérales, notamment dans les domaines économique, commercial et sécuritaire».

Ont assisté à cette audience, côté marocain, l’ambassadeur du Maroc en Colombie et en Équateur, Farida Loudaya, et côté équatorien, la ministre des Affaires étrangères, Gabriela Sommerfeld.