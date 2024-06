Le roi Mohammed VI félicite Narendra Modi à l’occasion de son investiture Premier ministre de l’Inde pour un troisième mandat

Dans ce message, le Roi adresse ses chaleureuses félicitations à Narendra Modi, à l’occasion de son investiture à la tête du gouvernement de la République de l’Inde, après la victoire de son parti Bharatiya Janata aux élections législatives, lui souhaitant un succès continu dans l’accomplissement de ses hautes fonctions pour réaliser davantage de progrès et de prospérité pour le peuple indien ami.

Le souverain saisit cette occasion pour exprimer sa profonde satisfaction du développement soutenu des relations bilatérales, ancrées dans l’amitié et le respect mutuel, réaffirmant sa détermination à œuvrer de concert avec Narendra Modi pour raffermir les liens spéciaux entre le Royaume du Maroc et la République de l’Inde et étendre l’étroite coopération entre les deux pays à divers autres secteurs à même de consolider le partenariat stratégique bilatéral, au service des intérêts communs des deux peuples amis.

Sa Majesté le Roi exprime également ses sincères félicitations au Premier ministre Narendra Modi et lui adresse ses meilleurs vœux de santé et de prospérité.