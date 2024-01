Maroc-Inde: une coopération économiquement complémentaire

Entretien entre Narendra Modi, Premier ministre de la République d'Inde, et le Roi Mohammed VI, en visite à New Delhi pour le troisième sommet du Forum Inde-Afrique (25-30 octobre 2015).. DR MAP

Du 10 au 12 janvier dernier, à New Delhi, au «Vibrant Gujarat», le sommet mondial biannuel réunissant des investisseurs du monde entier, une rencontre dédiée aux partenariats économiques entre le Maroc et l’Inde a permis de réunir plusieurs intervenants.

Tous ont loué les relations particulières entre les deux pays, qui se distinguent, de l’avis de plusieurs experts, «par des complémentarités économiques qui ouvrent la voie à des opportunités exceptionnelles», «mutuellement avantageuses».

Ces complémentarités sont un terreau fertile à une croissance économique robuste et durable, qui bénéficie à l’essor des deux nations, ont expliqué les intervenants, dont Mohamed Maliki, l’ambassadeur du Maroc à New Delhi.

Le diplomate a expliqué que les deux pays disposaient d’énormes potentialités économiques, auxquelles une forte impulsion avaient été données en 2015, à la suite de la visite du Roi Mohammed VI en Inde.

Selon La Vie Éco, deux estimations comparées viennent principalement témoigner de la forte relation entre les deux pays: les échanges bilatéraux, qui sont passés de 1,2 milliard de dollars américains en 2015 à près de 4,3 milliards de dollars en 2022, et le nombre d’entreprises indiennes présentes au Maroc (elle étaient 13 en 2015, elles sont aujourd’hui au nombre de 45).

Cette dynamique est le résultat d’un partenariat qui se fonde sur quatre piliers, a expliqué l’ambassadeur du Maroc en Inde, et chacun représente un domaine-clé de coopération entre les deux pays. Le premier porte sur le renforcement des liens économiques, y compris le commerce et l’investissement. Le second est dédié aux domaines de la défense et de la sécurité.

Le troisième pilier est quant à lui lié est lié au renforcement de la compréhension mutuelle et de l’appréciation réciproque, et le quatrième et dernier pilier est dédié à la résolution des défis mondiaux: le changement climatique et le terrorisme, grâce à la collaboration et l’action conjointe.

Pour ce faire, et depuis 2015, un mémorandum d’entente et cinquante accords ont été signés par les représentants des autorités des deux pays.

Autre atout majeur qui favorise la coopération entre le Maroc et l’Inde: le lancement de l’e-visa, à destination des ressortissants indiens.

Pour Mohamed Maliki, cette mesure a rencontré un intérêt marqué en Inde, ce qui positionne ce pays à la seconde place en termes de demandes, avec 12% du total des demandes de visas. Le diplomate a en conséquence plaidé pour l’établissement d’une ligne aérienne directe entre le Maroc et l’Inde.