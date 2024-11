Gouvernement Akhannouch II: seuls deux des six nouveaux secrétaires d’État ont obtenu leurs attributions

Mercredi 23 octobre dernier, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a annoncé la composition de la nouvelle équipe gouvernementale, dans laquelle figurent six nouveaux secrétaires d’État. Depuis, seuls deux d’entre eux ont reçu leurs attributions: Zakia Driouich, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Eaux et forêts, chargée de la Pêche maritime, et Lahcen Essaadi, secrétaire d’État auprès de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

«Le chef du gouvernent a délivré en priorité et par délégation l’organisation et les attributions de ces deux secrétariats d’État, car leurs structures et leurs missions étaient déjà définies», a indiqué notre source, précisant que ces deux départements sont détachés de leur ministère de tutelle.

Pour les quatre autres secrétaires d‘État, «c’est une question de jours». Ces décrets intéressent Omar Hejira, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du Commerce extérieur, Adib Benbrahim, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, chargé de l’Habitat, et Hicham Sabiry, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, chargé de l’Emploi.