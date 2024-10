Gouvernement Akhannouch II: qui sont les six nouveaux secrétaires d’État nommés par le Roi

Lahcen Essaadi, secrétaire d’État auprès de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire

Figure emblématique de la jeunesse du RNI (il est le président de la Fédération nationale de la jeunesse du parti), le député de Taroudant, originaire de Sidi Ifni, ne ratait aucune occasion pour défendre le bilan du gouvernement Akhannouch. Ses interventions très controversées, que ce soit sur les plateaux télé ou bien au sein du Parlement, surtout quand il s’agit de défendre l’indéfendable (montée du chômage, inflation record) lui ont permis de forcer l’admiration de la direction du parti de la Colombe.

Lahcen Essaadi

Réputé proche de Aziz Akhannouch, Lahcen Essaadi s’est vu récemment propulsé président de la commission des finances à la chambre des représentants.

Avant de se lancer dans la politique, Lahcen Essaadi était enseignant dans la région de Marrakech. Il devra désormais céder son siège au Parlement suite à sa nomination en tant que secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Hicham Sabiry, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, chargé de l’Emploi

C’est l’un des cinq notaires qui ont pu décrocher des sièges au Parlement lors du scrutin législatif du 8 septembre 2021. Engagé sous les couleurs du PAM, il va devoir se consacrer à sa nouvelle fonction en tant que secrétaire d’État chargé de l’Emploi, en coordination avec son ministre de tutelle, Younes Sekkouri, lui aussi issu du PAM.

Hicham Sabiry.

Hicham Sabiry est l’actuel président du Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc. Notaire à Casablanca depuis 2002, il a assuré plusieurs missions au sein de l’instance nationale. Il était notamment trésorier adjoint du Conseil national et président du département des Études, du Développement et de la Modernisation de la profession notariale.

Zakia Driouich, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Eaux et forêts, chargée de la Pêche maritime

Pur produit du département de la pêche, elle a intégré l’administration au début des années 90 en tant que cadre à la direction des industries de la pêche. Quelques années plus tard, elle devient chef de service puis chef de la division de contrôle des produits, de la normalisation et de la promotion commerciale. En 2005, elle est promue au poste de directeur des industries de la pêche, puis en 2008 directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture.

Zakia Driouich, secrétaire d’Etat chargée de la Pêche maritime.

Avant sa nomination en tant que secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich a été secrétaire général de ce même département ministériel. Durant tout son parcours, elle a eu à gérer des dossiers de grande importance, à commencer par la stratégie Halieutis.

Omar Hejira, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du Commerce extérieur

Issu d’une famille enracinée dans la vie politique dans la région de l’Oriental (son frère, Taoufik Hejira, était ministre de l’Habitat de 2002 à 2012), Omar Hejira rejoint le gouvernement en tant que secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du Commerce extérieur.





Omar Héjira, maire d'Oujda. (DR)

Cet istiqlalien, pharmacien de profession, va devoir revisiter les nombreux ALE signés par le Maroc et se pencher sur le dossier délicat du déficit du commerce extérieur. Il devra à ce titre aider son ministre de tutelle, l’istiqlalien Ryad Mezzour, à trouver les niches et solutions qui pourraient accélérer la concrétisation de la stratégie de substitution des importations.

Adib Benbrahim, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, chargé de l’Habitat

Expert-comptable depuis 2001, le nom de Adib Benbrahim est associé au cabinet d’audit r’bati Horwath Maroc. Très actif dans la vie associative, notamment au niveau du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, ce natif de Rabat est connu aussi pour son engagement politique dans les rangs du PAM, où il a présidé notamment la commission chargée d’élaborer le programme électoral à la veille des législatives de 2021.

Adib Benbrahim.

Également membre élu du conseil communal de l’arrondissement Agdal-Rabat, Adib Benbrahim mettra à profit son expérience pour apporter sa touche au ministère de tutelle, dirigé par la coordinatrice de la présidence collégiale du parti, Fatima Zahra Mansouri, en particulier dans les dossiers liés à l’Habitat. Après un bac sciences expérimentales au lycée Dar Essalam, Benbrahim a fait ses études à l’Institut de gestion de Tunis, puis à l’ISCAE à Casablanca.

Abdeljebbar Rachidi, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, chargé de l’Insertion sociale

À l’instar des autres secrétaires d’État, Abdeljebbar Rachidi a été désigné pour mener sa mission auprès d’un ministère dirigé par un responsable issu de la même famille politique (l’istiqlalienne Naïma Benyahia).

Abdeljebbar Rachidi.

Journaliste de profession, ayant officié dans la presse du parti (Al Alam), Rachidi a auparavant collaboré dans les cabinets des ministres Nizar Baraka et Mohamed Saâd Alami. Désigné récemment parmi les membres du comité exécutif du parti de la Balance, il a aussi été président du 18ème Congrès de l’Istiqlal, organisé du 26 au 28 avril 2024 à Bouznika.