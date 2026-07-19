«Flottille de la liberté»: l’odieux amalgame de causes humanitaires, paravents au séparatisme

L’indignation collective qui secoue actuellement l’opinion publique marocaine ne relève pas de la simple réaction épidermique, mais d’un sursaut patriotique face à ce que beaucoup qualifient désormais d’odieuse provocation. L’initiative maritime baptisée Flottille de la Liberté ou Sumud, initialement perçue comme une démarche purement humanitaire de soutien à la cause palestinienne, vient de franchir une ligne rouge intolérable en s’attaquant ouvertement à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 20 juillet.

Avec la diffusion d’une vidéo promotionnelle truffée d’allégations fallacieuses sur le Sahara marocain, cette plateforme a cyniquement tenté d’établir un parallèle fallacieux et malveillant entre la lutte légitime du peuple palestinien et les thèses séparatistes du Polisario. En présentant le Sahara comme un territoire occupé, et en assimilant la situation marocaine à un colonialisme de peuplement, les organisateurs de cette opération ont dévoilé un agenda politique caché, orchestré pour nuire à la souveraineté d’un État qui figure pourtant parmi les plus fervents défenseurs historiques de la Palestine, dénonce Al Ahdath Al Maghribia.

Devant cette dérive, la réaction des Marocains et des associations marocaines a été immédiate et sans équivoque. De nombreuses voix exigent le retrait instantané de la vidéo incriminée, et des excuses officielles de la part des responsables de la flottille. Si la plateforme a fini par retirer le document sous ces pressions, l’explication et le mea culpa demeurent insuffisants pour les Marocains, pour lesquels c’est là une intention manifeste de nuire plutôt qu’une simple maladresse.

Le quotidien s’interroge sur l’identité et les motivations réelles des forces obscures qui pilotent cette initiative, qu’elles soient d’origine turque, qatarie, tunisienne ou autre. Cependant, au-delà des commanditaires étrangers dont les desseins importent peu, c’est l’attitude des participants et sympathisants marocains de cette flottille qui suscite le plus vif émoi. Comment des Marocains, dont les aïeux se sont battus pour l’indépendance territoriale de ce pays, ont-ils pu cautionner, de près ou de loin, une telle mascarade médiatique?

L’indignation est d’autant plus profonde que le Maroc, par l’action constante de son Roi et de son peuple, n’a jamais marchandé son soutien à la cause palestinienne, rejetant les surenchères politiques vides de sens au profit d’une solidarité concrète et historique. En mélangeant délibérément des dossiers distincts, la flottille a opéré un amalgame inacceptable qui dénature l’essence même de l’action humanitaire.

Des organisations de défense des droits de l’homme, à l’instar de la Ligue marocaine pour la défense des droits de l’homme, ont fermement condamné cette instrumentalisation politique qui instrumentalise le capital moral et symbolique de la Palestine pour servir des agendas séparatistes étroits. De son côté, le Parti de la justice et du développement (PJD) s’est également fendu d’un communiqué vigoureux pour dénoncer ces contrevérités flagrantes. Aujourd’hui, l’heure n’est plus aux faux-semblants ni aux communiqués d’esquive, dénonce par ailleurs Al Ahdath al Maghribia dans son éditorial. La communauté nationale attend de ses ressortissants engagés dans cette initiative qu’ils fassent vibrer leur fibre patriotique, en condamnant publiquement ces agissements et en rappelant avec force que le Sahara est marocain, sous peine de se rendre complices d’une entreprise hostile à leur propre patrie et de priver cette flottille de tout crédit humanitaire.