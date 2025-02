Flambée des prix: le PPS accuse le gouvernement de laxisme

Face à une inflation galopante, alimentée par des facteurs multiples, les mesures gouvernementales s’avèrent inefficaces. L’inquiétude grandit quant aux conséquences sur la paix sociale, comme le souligne Al Ahdath Al Maghribia. À l’approche du Ramadan, le Parti du progrès et du socialisme (PPS) dénonce vivement, dans un communiqué, l’inaction du gouvernement face à une crise socio-économique sans précédent.

Le PPS appelle l’exécutif à agir pour garantir l’approvisionnement en produits de première nécessité et lutter contre les pratiques illégales telles que la spéculation et les monopoles. Le parti insiste sur la nécessité de contrôler les chaînes de production et de distribution, et de plafonner les prix, en particulier ceux des produits subventionnés. Il souligne l’impact désastreux de la hausse des prix sur le pouvoir d’achat des citoyens, en particulier les plus vulnérables.

Selon le PPS, l’inaction du gouvernement alimente les tensions sociales, érode la confiance des citoyens et favorise les intérêts des lobbies financiers. Le parti critique également l’augmentation du chômage, la pauvreté croissante et les inégalités territoriales. Ces constats sont corroborés par les données des institutions nationales.