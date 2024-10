Inflation: le gouvernement dévoile son plan pour faire baisser les prix

Le chef du gouvernement vient de mettre en place des mécanismes d’intervention pour redresser les chaînes de production du lait, de la viande, de l’huile d’olive et des fruits et légumes. L’objectif étant in fine de préserver les moyens de production tout en assurant un approvisionnement adéquat des marchés et en jouant sur l’équilibre entre l’offre et la demande pour faire baisser les prix.

Selon le quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 12 et 13 octobre, ce fut l’objet d’une réunion, présidée jeudi par Aziz Akhannouch, avec les intervenants des filières de production agricole.

D’après un communiqué des services du chef du gouvernement, les professionnels du secteur y ont présenté les mesures prioritaires destinées à promouvoir le secteur de l’agriculture et garantir l’approvisionnement des marchés, en préparation du lancement de la campagne agricole 2024-2025. Une année agricole qui survient après cinq années consécutives de sécheresse, ayant impacté l’ensemble des composantes du secteur, précise le quotidien. Ces mesures portent sur la protection et la reconstitution du patrimoine animalier et sur le renforcement de la résilience du secteur agricole.

La réunion, poursuit Assabah, a été l’occasion d’examiner les différents mécanismes à même de contribuer à réaliser l’équilibre escompté au niveau des filières animalières. Les filières végétales - oléicole, agrumicole, palmier dattier, légumineuses, primeurs, sucrière, rizicole, semences et céréales- sont également concernées.

Par ces mesures, souligne le quotidien, le gouvernement entend renforcer son accompagnement des professionnels des différentes filières agricoles, en vue d’améliorer leur rendement sur la base d’une gestion optimale des intrants et des facteurs de production.

L’Exécutif s’engage, de même, à poursuivre la mobilisation des investissements structurants visant à renforcer la capacité du secteur agricole à s’adapter aux répercussions de la sécheresse et à prendre une série de mesures à même de restaurer progressivement l’équilibre des filières productives.

Le gouvernement veillera, par ailleurs, relève le quotidien, à assurer le suivi de la mise en œuvre des différentes mesures urgentes, à même de contribuer à la baisse des prix des produits agricoles, afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, tout comme il veillera à assurer l’approvisionnement continu et suffisant des marchés nationaux.

Assabah rappelle, enfin, que le gouvernement Akhannouch a signé en 2023, un ensemble de 19 contrats programmes de nouvelle génération pour le développement et la modernisation des filières de production agricole. Ces contrats nécessitent un investissement total de plus de 110 milliards de dirhams sur 10 années, dont plus de 42 milliards de dirhams sous forme de contribution de l’État dans le cadre du Fonds de développement agricole.