Financement des partis politiques: vers un système d’information comptable unifié

Dans le cadre de la présentation budgétaire devant la Commission de l’Intérieur à la Chambre des représentants, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a annoncé l’intention de son département d’élaborer un projet pour renforcer la transparence des finances des partis politiques.

Le ministre a indiqué que ce projet visait à développer un système informatique commun pour le traitement et l’exploitation du plan comptable dédié aux partis politiques, ainsi qu’un guide des procédures comptables, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 13 novembre.

Ce système, a ajouté Abdelouafi Laftit, «aiderait les formations politiques à exploiter plus efficacement le plan comptable, de manière à renforcer la transparence, ainsi que la clarté et la crédibilité de leurs comptes», tout en précisant que le ministère prévoit de finaliser ce système, et de le mettre en œuvre avant les prochaines échéances électorales.

Ce projet «répond aux revendications formulées par les partis politiques ainsi qu’aux recommandations du conseil supérieur des comptes, qui réaffirme le besoin pressant de la mise en œuvre d’un système d’information comptable commun entre les partis politiques et le guide de procédures comptables», a précisé Abdelouafi Laftit.

En parallèle avec l’exposé du ministre de l’Intérieur, le Conseil supérieur des comptes a publié hier, lundi 11 novembre, un rapport sur l’audit des comptes des partis politiques, et la vérification de l’exactitude des dépenses financées par le soutien public pour l’exercice 2022.

Le conseil souligne dans son rapport qu’au mois de décembre 2023, 19 partis n’ont pas restitué au Trésorerie générale du Royaume «les montants non justifiés du soutien public», soit 29,21 millions de dirhams.

Ces montants sont répartis entre, précise le quotidien, «le soutien accordé au titre de la contribution de l’État au financement des campagnes électorale (26,69 millions de dirhams), la couverture des frais de gestion (1,08 million de dirhams) et les dépenses liées aux missions, études et recherches (1,44 million de dirhams)».

Le Conseil indique que le Parti de l’Istiqlal (PI) est en tête des partis qui n’ont pas restitué les montants de ce soutien public, avec un montant dû de 15.291.524 dirhams, suivi par le Mouvement populaire (MP) avec 5.397.080 dirhams dûs, et le Parti de la justice et du développement (PJD), avec un montant dû de 2.891.341 dirhams, alors que le Parti authenticité et modernité (PAM) doit restituer au Trésor une somme moins importante, de près de 310.158 dirhams.