Politique

Fête du Trône: déjeuner offert par le Chef du gouvernement en présence du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid

Le prince héritier Moulay El Hassan et le prince Moulay Rachid lors du déjeuner offert par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, à l'occasion de la Fête du Trône, le 30 juillet 2026 à Tétouan.

À l’occasion du 27ème anniversaire de l’accession du roi Mohammed VI au Trône de ses glorieux ancêtres, un déjeuner a été offert, jeudi à Tétouan, par le Chef du gouvernement, en présence du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid.

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/07/2026 à 16h15

À leur arrivée, le prince héritier Moulay El Hassan et le prince Moulay Rachid ont passé en revue une section de la Garde royale qui rendait les honneurs, avant d’être salués par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Le prince héritier Moulay El Hassan et le prince Moulay Rachid ont été également salués par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, le président du Conseil de la région, le gouverneur de la province de Tétouan, ainsi que par d’autres personnalités.

Lire aussi : Le Roi préside à M’diq une réception à l’occasion de la Fête du Trône

Ont été conviés à ce déjeuner, les présidents des deux Chambres du parlement, des Conseillers du Roi, les membres du gouvernement, les présidents des instances constitutionnelles, les officiers supérieurs de l’état-major général des FAR, les membres du corps diplomatique accrédité au Maroc, des membres de la communauté marocaine établie à l’étranger, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/07/2026 à 16h15
#Fête du Trône#Moulay El Hassan#Moulay Rachid#déjeuner#Aziz Akhannouch

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