Fête du Trône: déjeuner offert par le Chef du gouvernement en présence du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid

Le prince héritier Moulay El Hassan et le prince Moulay Rachid lors du déjeuner offert par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, à l'occasion de la Fête du Trône, le 30 juillet 2026 à Tétouan.

À leur arrivée, le prince héritier Moulay El Hassan et le prince Moulay Rachid ont passé en revue une section de la Garde royale qui rendait les honneurs, avant d’être salués par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Le prince héritier Moulay El Hassan et le prince Moulay Rachid ont été également salués par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, le président du Conseil de la région, le gouverneur de la province de Tétouan, ainsi que par d’autres personnalités.

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Ont été conviés à ce déjeuner, les présidents des deux Chambres du parlement, des Conseillers du Roi, les membres du gouvernement, les présidents des instances constitutionnelles, les officiers supérieurs de l’état-major général des FAR, les membres du corps diplomatique accrédité au Maroc, des membres de la communauté marocaine établie à l’étranger, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.