Femmes au foyer: Naïma Ben Yahia planche sur un dispositif de soutien

La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naïma Ben Yahya, a indiqué ce mardi devant le Parlement son intention d’ouvrir un chantier visant à définir un dispositif de soutien au profit des femmes au foyer, à travers l’évaluation de leurs besoins et l’identification des leviers d’accompagnement mobilisables.

«C’est un chantier que je compte lancer très prochainement pour déterminer comment une aide peut être accordée afin de soutenir les femmes au foyer», a-t-elle déclaré à notre micro, en marge de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers. La ministre précise que les pistes à l’étude porteront sur plusieurs formes d’appui, notamment «l’élargissement et la consolidation de la couverture médicale et sociale» ou encore «l’octroi d’un soutien financier», selon les contours qui seront arrêtés.

Pour la ministre, l’objectif affiché est de reconnaître l’apport économique et social de cette catégorie, en valorisant le travail non rémunéré accompli au quotidien — tâches domestiques, gestion du foyer, courses, prise en charge des enfants, accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap. Il s’agit, a-t-elle insisté, de «faire sortir cette catégorie de l’ombre vers la lumière» et de prendre la mesure des efforts consentis.

Naïma Ben Yahya a, par ailleurs, tenu à lever toute confusion sur la portée juridique de cette initiative. Elle a souligné qu’elle «n’a aucun lien avec l’article 49 du Code de la famille» relatif au partage des biens acquis au cours du mariage, et qu’elle ne signifie pas non plus que le mari «salarierait» son épouse au titre des tâches accomplies. «La famille repose sur des valeurs de solidarité et de coopération», a-t-elle rappelé.

Avant toute mesure opérationnelle, la ministre a enfin indiqué que la première étape, jugée fondamentale, consistera à procéder au recensement de cette population, afin de disposer d’une base de données fiable et d’un ciblage pertinent pour la construction du futur dispositif.